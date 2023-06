Aspartame, dolcificante cancerogeno? Sorvegliato speciale dell'Oms. Il caso

Il dolcificante aspartame? Rischi per la salute umane. L’OMS pronta a dichiararlo possibile cancerogeno

IARC, agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, braccio di ricerca dell’OMS, ha dichiarato di aver valutato 1.300 studi sul tema nell’ultima revisione di giugno. Anche per questo motivo un comitato di esperti sugli additivi alimentari, noto come JECFA (comitato congiunto dell'OMS e dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura sugli additivi alimentari), è arrivato alla conclusione di far includere l’aspartame nella lista dell’OMS come tra i “possibili cancerogeni”. Il 14 luglio dovrebbe essere il giorno fatidico, lo rivela in queste ore Reuters in un report che sta preoccupando l’industria alimentare mondiale.

Bisogna sapere che esistono 4 diversi livelli di classificazione sul tema: cancerogeno, probabilmente cancerogeno, possibilmente cancerogeno e non classificabile. I livelli si basano sulla forza delle prove, piuttosto che sulla pericolosità di una sostanza, cioè la quantità di prodotto che una persona può tranquillamente consumare.