Proprietà, benefici e controindicazioni dell'avocado

L'avocado è un frutto tropicale il cui nome deriva dallo spagnolo aguacate. L'avocado ha avuto origine in Messico, il Paese che è anche il primo esportatore di questo prodotto, e viene utilizzato in cucina nei modi più disparati. I piatti più conosciuti a base di questo frutto sono la guacamole e l'avocado toast.

Avocado proprietà

Le caratteristiche dell'avocado lo rendono simile alla frutta secca e può rappresentare un suo valido sostituto. Questo frutto ha un elevato potere saziante e poteri rigeneranti per il sistema nervoso, oltre ad avere una funzione antistress. La presenza di colina è utile anche per la memoria mentre la luteina di cui è ricco protegge occhi e vista grazie al suo potere antiossidante.

Avocado valori nutrizionali

L'avocado è un frutto altamente energetico che può fornire fino a 500-600 Kcal. E' ricco soprattutto di lipidi, seguiti da pochi glucidi solubili. I livelli di grassi saturi sono inferiori a quelli di altri frutti tropicali come il cocco. E' poi ricco di fibre, potassio, magnesio, zinco, manganese e fosforom, vitamina B5, B6, K, E e C. Non contiene colesterolo.

Benefici avocado

Alcuni studi dimostrano che l'avocado può essere utile per ridurre il rischio di cancro al colon ma anche per aiutare a combattere distrubi come emorroidi, ragadi anali, diverticolosi e diverticolite. Inoltre, assumerlo può anche essere utile nella lotta al colesterolo alto, stitichezza e stipsi.

Avocado controindicazioni

Sono stati riportati casi di reazioni allergiche all'avocado, in particolare in individui che soffrono di altre forme di allergie come quelle al polline o al lattice. L'avocado non è poi indicato per chi segue una dieta contro il sovrappeso.