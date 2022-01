Che cos'è il Blue Monday e come reagire alla tristezza... anche con la musica!

Blue Monday, 17 gennaio 2022: perché è il giorno più triste dell’anno

Giù di morale? Non fatevene un cruccio, perché la cosa riguarda davvero molte persone, in tutto il mondo. Oggi è infatti il “Blue Monday”, il “lunedì triste”, ovvero il giorno più triste dell’anno. E’ una ricorrenza che incrociamo ogni anno, solitamente il terzo lunedì di gennaio. In altri casi, la data può cadere sul secondo o quarto lunedi o comunque nell’ultima settimana di gennaio.

Perché il Blue Monday è un giorno triste?

Per chi abita nell’emisfero boreale è considerato un giorno triste sulla base di un’equazione di Cliff Arnall, psicologo presso l'Università di Cardiff. L’equazione non ha una base scientifica, in quanto mischia sensazioni personali (come la depressione che, statisticamente, farebbe aumentare le prenotazioni dei viaggi) con dati invece oggettivi: siccome le feste natalizie sono ormai alle spalle e per i prossimi mesi non è previsto alcun giorno di vacanza, un po’ di abbattimento è francamente comprensibile. Aggiungiamo al tutto il clima, che nel mese di gennaio solitamente è piuttosto freddo e grigio, e il quadretto è completo.

Come reagire al Blue Monday?

Non essendo un tema scientifico, non c’è nemmeno una soluzione certificata. Ognuno ha il suo modo per reagire al sentimento di tristezza che lo avviluppa: qualcuno si dedica allo shopping (approfittando delle offerte in stile “Black Friday”), ma poi c’è chi fa jogging, chi si concede una pausa pranzo più lunga e dispendiosa del solito, chi dedica più tempo alla cura di se stesso e chi trova conforto nelle proprie passioni, come ad esempio la musica. “Blue Monday”, tra l’altro, è il titolo del più grande successo della band inglese New Order: pubblicato nel 1983, è stato oggetto di più rifacimenti e cover, compresa una particolare versione mashup, con Kyle Minogue e la sua notissima “Can’t get you out of my head”.