Che cosa fare se si ha la pressione bassa e quando preoccuparsi

Pressione bassa: rimedi, valori, sintomi, cosa mangiare e quando preoccuparsi se si ha un calo di pressione.

Il basso livello di pressione sanguigna, anche noto come ipotensione, è una condizione in cui i valori pressori di una persona scendono al di sotto del normale in stato di riposo. Può causare vertigini, senso di stordimento e svenimento. Solitamente non è un problema di grave entità, a meno che non si accompagni ad altri sintomi più allarmanti. Scopriamo insieme quando bisogna preoccuparsi davvero e cosa fare per farla salire.

Cos'è la pressione bassa

Come abbiamo già detto, per ipotensione si intende un livello di valori pressori che siano più bassi rispetto alla norma non quando si è in attività, ma durante un momento di riposo. In termini numerici, può essere considerata bassa una pressione arteriosa che sia al di sotto dei 90/60 mmHg.

Si tratta della condizione opposta rispetto all'ipertensione, una patologia solitamente più grave che si ha quando la pressione sale oltre i livelli di 140/90 mmHg, sempre in stato di riposo.

Pressione bassa: le cause e i sintomi

Un livello basso della pressione sanguigna può essere un segno di un problema grave oppure, molto più spesso, semplicemente il risultato di un qualcosa che è andato storto momentaneamente all'interno del nostro corpo. È importante capire le cause dell'ipotensione prima di procedere con qualsiasi azione per cercare di ristabilirla.

Quando si ha la pressione bassa, solitamente ci si ritrova ad avere a che fare con sintomi diversi, che possono includere sensazioni di vertigine o giramento di testa, sudorazione, pallore, dolore al petto, mal di testa, e svenimento.

Se lasciata non trattata, l'ipotensione può causare una serie di problemi di salute, e può portare anche a un infarto, un ictus o insufficienza renale, nel peggiore dei casi. Se quindi stai vivendo un periodo piuttosto prolungato di stanchezza, confusione e sensazioni di malessere, ti suggeriamo di chiedere consiglio al tuo medico di fiducia.

I rimedi per la pressione bassa

Ci sono una serie di cose che si possono fare per cercare di far salire la pressione sanguigna. Tra queste bere molti liquidi, riposare, mangiare sale e tenere sollevate le gambe.

Anche prevenire un calo di pressione può non essere molto difficile. Molti modi per poterci riuscire riguardano il proprio stile di vita, quindi è importante prestare attenzione a come si conduce la propria esistenza. Cercare di stare lontani da situazioni stressanti, seguire una dieta equilibrata, fare esercizio fisico regolarmente e idratarsi molto sono tutti accorgimenti che aiutano a mantenere la pressione arteriosa nella norma. Inoltre, è essenziale monitorare la propria salute e rivolgersi al medico quando si va incontro a qualche sintomo preoccupante.

Cosa mangiare per la pressione bassa?

Non c'è una risposta universale a questa domanda, dal momento che il modo migliore di aumentare la pressione può variare a seconda della singola persona e delle sue abitudini. Tuttavia, in generale è consigliato l'inserimento nella propria dieta di tanta frutta e verdura, abbondanti porzioni di proteine magre, cioccolato fondente, pappa reale, alghe e molto altro ancora. Da evitare invece gli alimenti processati. Inoltre, come abbiamo già detto, bisogna bere molta acqua e idratarsi regolarmente. Con poche accortezze dovremmo riuscire a fare in modo che il livello della nostra pressione non scenda eccessivamente.