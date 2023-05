Colesterolo alto, ecco i 10 cibi per abbassare i grassi cattivi: la guida

Colesterolo alto, alcuni alimenti sono più utili di altri per abbassarlo. Ecco quali prediligere nella propria dieta

Il colesterolo alto è un problema che colpisce milioni di italiani e un grave rischio sanitario non solo a livello nazionale ma anche nel mondo. Di per sé il colesterolo non è un nemico da combattere ma anzi si tratta di un elemento fondamentale che le cellule utilizzano per costruire la propria membrana.

Il problema, per cui distinguiamo tra colesterolo buono (HDL) e cattivo (LDL), nasce quando si accomula nei vasi sanguigni. I grassi possono formare delle placche aterosclerotiche che riducono la capacità di trasporto del sistema cardiocircolatorio portando a seri problemi di salute come ictus, infarto e trombosi.

I migliori alleati per chi vuole combattere il colesterolo alto sono una dieta sana ed equilibrata e un minimo di esercizio fisico quotidiano. Ci sono diversi alimenti che possono essere più utili di altri per abbassare i livelli di grassi cattivi nel sangue.

Colesterolo alto, i 10 cibi migliori per abbassare i grassi cattivi