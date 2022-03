Colesterolo alto, posso mangiare la pizza? Le avvertenze

Colesterolo alto, posso mangiare la pizza? Basta stare attenti agli ingredienti e non esagerare con le porzioni

La pizza è il piatto italiano più conosciuto al mondo ma molti tra coloro che soffrono di colesterolo alto decidono di rinunciarvi. Secondo le stime del Ministero della Salute circa il 20% degli uomini e il 24% delle donne soffre di questo disturbo, che può aumentare sensibilmente il rischio di contrarre malattie cardivascolari gravi come infarto e ictus. Il colesterolo alto infatti favorisce la formazione di placche aterosclerotiche che riducono la capacità del sistema ricolatorio di trasporto del sangue. La domanda quindi è, con il colesterolo alto posso mangiare la pizza? La risposta è sì ma con qualche accortezza.

Chi soffre di colesterolo alto ma non vuole rinunciare alla pazza deve tenere presente alcuni aspetti importanti:

Sostituire la mozzarella, soprattutto quella di bufala, con il fiordilatte più leggero e meno calorico

Evitare pizze troppo ricche di condimenti o al taglio (4 formaggi, salame piccante o mortadella, etc.)

Preferire pizze leggere come la Marinara o la Margherita, che vale come piatto unico e apporta circa 800 calorie. Chi sceglie una pizza "soft" con solo olio e pomodoro può comunque arricchirla con ingredienti a basso contenuto di grassi come la verdura, soprattutto se preparata alla griglia o a crudo

Mangiare la pizza massimo una o due volte al mese

Se siete grandi amanti della pizza ma soffrite di colesterolo alto il consiglio è sempre quello di rivolgersi prima a un medico o nutrizionista per aiutarvi a capire quali sono gli alimenti più utili al vostro organismo e per mantenervi in salute.

