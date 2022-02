Colesterolo alto, frutta secca: quale scegliere per abbassarlo

Colesterolo alto, frutta secca: noci, mandorle e nocciole apportano grandi benefici nel ridurre i grassi "cattivi" nel sangue

Il colesterolo alto è un problema che accomuna quasi il 38% della popolazione italiana, che risulta quindi più a rischio di insorgenza per malattie cardiovascolari gravi come infarto ed ictus. La dieta è uno degli elementi che più possono aiutare a ridurre il colesterolo alto e in particolare alcuni alimenti come la frutta secca o il pesce (CLICCA QUI per scoprire le varietà più adatte).

Mandorle, noci o altro vengono consumate soprattutto in inverno ma dovrebbero comparire sulla tavola tutto l'anno in quanto contengono grassi buoni che aiutano a dimagrire velocemente, aiutano il funzionamento dell'intestino grazie all'elevato apporto di fibre e tengono sotto controllo il colesterolo alto in virtù delle alte concentrazioni di Omega 3, utili a contrastare anche l'ipertensione.

Colesterolo alto, frutta secca: quale mangiare, quando e in che quantità

La frutta secca è un prodotto altamente salutare e dovrebbe essere inserita in qulunque dieta, a prescindere se si soffra o meno di colesterolo alto. Bisogna però fare molta attenzione alle dose in quanto sono alimenti che contengono una certa quantità di calorie. Ad esempio, 100 grammi di noci contengono 66o kcal contro le 542 della stessa quantità di mandorle. Tra la frutta secca meno calorica troviamo invece i datteri (253 kcal), uvetta (300), fichi (242) e prugne (220).

La frutta secca può essere consumata ad ogni ora del giorno, dalla mattina con lo yogurt durante i pasti come contorno o tra una pranzo e cena come spuntino per spezzare la fame ed evitare di esagerare con alimenti più calorici. In questo modo si controlla il colesterolo alto senza rinunciare al gusto.

