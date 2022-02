Colesterolo alto, sintomi fisici: 10 possibili segnali del problema

Colesterolo alto sintomi fisici: il nostro corpo segnala un eccesso di grassi nel sangue a più livelli

Esistono due tipologie di colesterolo. La prima chiamata HDL è considerato buono ed è utile all'organismo in quanto aiuta a smaltire il cosiddetto colesterolo cattivo o LDL. Quest'ultimo può accomularsi nelle arterie provocando la cosidetta aterosclerosi, ovvero la formazione di pacche che riducono la capacità del flusso sanguigno. Si inizia a parlare di colesterolo alto con livelli superiori ai 240 mg/dl. Per combatterlo bisogna innanzitutto eliminare le cattive abitudini (fumo e alcol), seguire una dieta corretta e bilanciata e praticare attività fisica quotidiana. I tempi per abbassarlo dipendono dal proprio impegno in questo senso.

Colesterolo alto, sintomi fisici: 10 segnali a cui prestare attenzione

Alcuni sintomi sono il segnale di poter soffrire di colesterolo alto. Se avete il dubbio che i livelli di grassi "cattivi" nel sangue siano superiori a quelli consigliati ci sono quindi alcuni fattori che possono aiutarvi a realizzare una diagnosi preventiva per poi rivolgervi a un esperto per una eventuale conferma. Vi ricordiamo che chi soffre di colesterolo alto è più a rischio per quanto riguarda malattie cardiovascolari gravi come infarto ed ictus. I sintomi che possono manifestarsi se si soffre di colesterolo alto sono:

Problemi alla vista (visione offuscata, irritazioni e colore giallastro al contorno occhi)

Debolezza persistente e sonnolenza

Pelle irritata con chiazza rosse e molto prurito

Scoperta di nuove intolleranze alimentari

Stitichezza

Mal di testa e vertigini

Gonfiore a livello dello stomaco

Gonfiore a piedi e mani con formicolio e bruciore

Alitosi

Dolore al petto

Non tutti i sintomi sopra descritti possono presentarsi insieme. Chi soffre di colesterolo alto sperimenta esperienze anche molto diverse dagli altri e bisogna poi dire che tali sintomi potrebbero dipendere anche da altre cause. Prima di correre ai ripari è quindi sempre opportuno richiedere il parere di un medico per avere la certezza che si tratti di colesterolo alto o di qualche altro problema di salute.

Leggi anche:

Colesterolo alto, cosa mangiare a colazione: 7 alimenti che non devono mancare

Colesterolo alto, pesce da evitare: 6 prodotti da eliminare dalla tavola

Colesterolo alto, ecco il cioccolato consigliato dalla scienza

Colesterolo alto: ecco 7 formaggi a cui puoi non rinunciare