Colesterolo e Nutella, la sorprendente verità: ecco cosa succede

Colesterolo alto e diabete, la Nutella può aiutare

La Nutella è una crema spalmabile a base di nocciole e cioccolato: amata dai consumatori di tutte le età è una vera istituzione nazionale. Ineguagliabile dalle imitazioni presenti sul mercato, la Nutella è presente nelle dispense di tutto il mondo.

Per i consumatori affetti da diabete e colesterolo alto è fondamentale conoscere gli ingredienti dei prodotti, per tenere sotto controllo una dieta adeguata. L’etichetta della crema spalmabile originale riporta i seguenti ingredienti: “zucchero, olio vegetale, nocciole (13%), cacao magro, latte scremato in polvere (5%), siero di latte in polvere, emulsionante (lecitina di soia), aromi”.

Il fatto che lo zucchero sia il primo ingrediente non sorprende, trattandosi di un prodotto dell’industria dolciaria, ma la combinazione di questo con il secondo ingrediente in ordine di importanza, l’olio vegetale deve colpire l’attenzione dei pazienti diabetici. Basta questo dato per capire che si tratta di un prodotto che è composto quasi interamente da zucchero e grassi, le esatte categorie di macronutrienti che i nutrizionisti consigliano di consumare con moderazione nell’alimentazione quotidiana.

Tuttavia, la presenza delle nocciole nella crema potrebbe anche migliorare la salute dei consumatori, rendendo la Nutella un alimento abbastanza nutriente da integrare occasionalmente in un piano di alimentazione sana, anche dai pazienti affetti da colesterolo alto e diabete.

I benefici della Nutella

Una porzione da 2 cucchiai di Nutella contiene 1 grammo di fibra, la dose di cui le donne hanno bisogno ogni giorno e a cui gli uomini dovrebbero mirare. La fibra aiuta a ridurre il colesterolo, importante per ridurre le possibilità di sviluppare problemi cardiaci, incluso un infarto.

Una porzione di 2 cucchiai di Nutella fornisce il 4% del fabbisogno giornaliero di ferro e il 4% del fabbisogno di calcio. Il ferro aiuta il corpo a produrre globuli rossi e aiuta anche a proteggere la salute del sistema immunitario. Il calcio, oltre ai benefici su ossa e denti, regola anche la pressione sanguigna. Secondo quanto affermato dal Medical Center dell’Università del Maryland, una dose adeguata di calcio potrebbe anche ridurre il rischio di ictus e cancro al colon.

È importante consumare la Nutella nelle giuste quantità, per ricevere i nutrienti necessario senza infierire sulla qualità della dieta e prevenire così l’aumento di colesterolo e glicemia nel sangue.

