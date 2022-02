Colesterolo alto e diabete, un nuovo alleato: l'alga spirulina

Alga spirulina, il nuovo alleato per colesterolo alto e dabete

Una buona abitudine alimentare può avere un ottimo effetto di prevenzione verso diabete e colesterolo. Due studi recenti, pubblicati nel Journal Of Medicinal Food e sul Journal of Diabetes & Metabolic Disorders hanno dimostrato i benefici dell’alga spirulina tra i pazienti con diabete e colesterolo.

La spirulina, impropriamente nota come alga, è un cianobatterio dal caratteristico colore verde intenso con sfumature azzurrine, ricco di proprietà nutrizionali. La concentrazione di vitamine del gruppo B, di ferro, rame, di beta-carotene e Omega3 presenti nella spirulina influisce sulla diminuzione del colesterolo "cattivo" o Ldl, l'aumento di quello "buono" o Hdl e il rapido abbassamento dei trigliceridi, come si legge nel Journal of Medicinal Food.

Entrambi gli studi hanno coinvolto 25 volontari affetti da diabete di tipo 2, a cui sono stati somministrati 2 grammi di spirulina al giorno per due mesi. I miglioramenti dello stato di salute dei pazienti sono stati sensibili e confermati dalle due ricerche. Uno dei due studi ha anche evidenziato la diminuzione glicemica post prandiale.

I dati emersi aprono nuove possibilità per l’impiego della spirulina, possibile alleato del riso rosso nella lotta contro diabete e colesterolo alto. Per assumere la spirulina è consigliabile inserirla in frullati e insalate, solo dopo il parere del medico di base.

