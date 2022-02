Colesterolo alto, quali alimenti mangiare per abbassarlo

Colesterolo alto, tutti gli alimenti e consigli per abbassarlo: dalla mela al pesce, passando per il succo di melograno

I problemi al cuore, o problemi di colesterolo, che provocano arteriosclerosi non sono assolutamente da sottovalutare, sono patologie che bisogna tenere sempre sotto controllo. Ma non temete, non sarete né i primi e né gli ulti che sono afflitti da queste patologie. Ad ogni modo, esistono alcuni cibi che riescono ad aiutare il nostro corpo a purificare le nostre arterie e a prevenire disturbi al cuore.

Consigliamo intanto col dire che prima di ogni dieta, ci deve essere un corretto movimento fisico quotidiano. L’esercizio fisico è il primo tra gli strumenti a nostra disposizione che riesce a fare pompare le nostre arterie, controllare il peso e tenere sotto controllo tutte le patologie. Adesso, vediamo insieme quali sono questi cibi da mangiare per abbassare i livelli di colesterolo.

Colesterolo alto, gli alimenti da mangiare per abbassarlo: l’aglio

In primo luogo abbiamo l’aglio. L’aglio è uno degli alimenti più consumati in tutte le nostre cucine, sia per il suo sapore, sia perché contiene tante proprietà benefiche. Una di queste proprietà è proprio l’aiuto che può dar al nostro cuore e alle nostre arterie ostruiti. Esso aiuta a contrastare il colesterolo cattivo, a tenere i suoi livelli bassi, oltre ad avere tante proprietà antinfiammatorie, antibiotiche e antivirali. Pieno di vitamine e sali minerali, indispensabili per il nostro cuore.

Colesterolo cattivo, cibi consigliati per abbassarlo: i fiocchi d’avena

Al secondo posto, ci sono i fiocchi di avena, ricco di fibre e con la capacità di diminuire il colesterolo cattivo, con la probabilità che si attacchi alle nostre vene ostruendole, prevenendo problemi cardiaci e cardiovascolari.

Colesterolo alto, cosa mangiare per stare meglio: il succo di melograno

Il terzo cibo, che più che cibo è bevanda, è il succo di melograno. Ricco di antiossidanti, questo frutto riesce anch’esso a contrastare la comparsa di colesterolo nelle nostre arterie, a diminuire i grassi corporei, riducendo sempre i rischi di contrarre infarti.

Colesterolo cattivo, alimenti e benefici per abbassare i livelli: la mela

Le mele sono un altro cibo, privi di grassi, zuccheri elaborati, contribuisco alla riduzione del colesterolo cattivo nel sangue. Contrasta la comparsa di radicali liberi per favorire il bene e la buona “corsa” del nostro sangue nelle vene.

Problemi di colesterolo, cosa mangiare per stare bene: il pesce

Il pesce potrebbe essere anche un altro cibo, ma bisogna stare attenti a quel pesce si compra, perché non tutti sono adeguati per tenere sotto controllo il colesterolo. In genere, il pesce è ricco di Omega3, importante per la salute delle nostre arterie.

