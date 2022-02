Colesterolo alto, dalla scienza arriva un nuovo segreto

La scienza ha rivelato un nuovo segreto per abbassare il colesterolo nel sangue

Per tenere sotto controllo il livello del colesterolo nel sangue, soprattutto a partire da una certa età, è necessario sottoporsi a frequenti visite specialistiche, evitando rischiose cure fai da te. Ed è proprio dal mondo della scienza che arriva il segreto per combattere un problema che affligge tante persone anche in Italia: l’ipercolesterolemia.

La Fondazione Veronesi sottolinea l’importanza di controllare il colesterolo per ridurre il rischio di incidenti cardiovascolari. Infatti, la Fondazione indica che l’ostruzione delle arterie dettata dall’alta concentrazione di colesterolo nel sangue è una delle principali cause di infarti e di ictus.

Le cause del colesterolo alto possono essere genetiche, legate alle proprie abitudini di vita oppure potrebbero arrivare da determinate carenze alimentari. Secondo quanto dice la Fondazione Veronesi, quindi, il vero segreto per tenere sotto controllo il colesterolo è dato dalla combinazione di dieta, attività fisica e soprattutto, in caso di problemi genetici, anche alcuni farmaci.

Il segreto per abbassare il colesterolo nel sangue

I farmaci più efficaci sono le statine, che vengono utilizzate da più di 20 anni per ridurre il colesterolo da parte del fegato. Tuttavia, alcuni pazienti non possono assumerle per intolleranza o perché, semplicemente, non hanno efficacia sul loro organismo.

Qualora non fosse possibile ricorrere alle statine, soprattutto per i casi di ipercolesterolemia genetica si può ricorrere a un nuovo farmaco, ovviamente sotto prescrizione medica. Questo farmaco riesce a fermare i recettori trasportati dalla proteina PCSK9 che, se disattivata, permetterebbe di bloccate i recettori responsabili dell’aumento del colesterolo nel sangue.

LEGGI ANCHE

Colesterolo alto, quanto tempo per abbassarlo? Ecco la risposta

Disturbi intestinali, un problema per 3 italiani su 10: i rimedi

Colesterolo e Nutella, la sorprendente verità: ecco cosa succede