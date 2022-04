Come abbassare la pressione, ecco un frutto comune dalle proprietà miracolose

Ipertensione, come abbassare la pressione sanguigna

Il problema dell’ipertensione arteriosa è molto più comune di quel che si possa pensare. In Italia, infatti, colpisce in media il 33% degli uomini e il 31% delle donne. Si tratta di un disturbo da non sottovalutare: se la pressione rimane alta per un lungo periodo di tempo, costantemente superiore a 130/80 mm/Hg, può aumentare il rischio di infarto e ictus.

Per abbassare la pressione sanguigna, comunque, qualche metodo c’è: non fumare, fare un’attività fisica regolare, e mantenere un peso corporeo adeguato, optando per un’alimentazione sana e corretta.

Come abbassare la pressione sanguigna? Ci pensa la dieta DASH

Questo tipo di dieta denominata DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), è un modello alimentare pensato per aiutare molte persone ad abbassare la pressione sanguigna e include regole come:

Evitare cibi fritti

< > Mangiare molta verdura, frutta e latticini a basso contenuto di grassi Preferire gli alimenti ricchi di potassio, magnesio e calcio Includere quantità moderate di cereali integrali, pesce, pollame e noci nella dieta Limitare gli alimenti ad alto contenuto di grassi saturi, come carni grasse, latticini interi e oli tropicali come cocco, palmisti e oli di palma Limitare l’assunzione di sale fino a 2.300 milligrammi al giorno Limitare le bevande e i dolci zuccherati.

Non solo lo stile di vita, esistono anche alimenti specifici che aiutano ad abbassare la pressione. Ecco 8 tipi di cibo che seguono le linee guida della dieta DASH e possono aiutare ad abbassare la pressione sanguigna.

Mirtilli

Ebbene, nell’elenco dei frutti e, più in generale, degli alimenti più utili all’abbassamento della pressione, ci sono i mirtilli. Fra i benefici derivanti dal consumo di questi frutti, quelli a livello della salute cardiovascolare hanno ricevuto una particolare attenzione da parte dei ricercatori, che sono riusciti a raccogliere diverse prove dei loro effetti positivi su cuore e arterie.

Mangiati da soli, utilizzati per preparare frullati o accompagnati con lo yogurt, i mirtilli freschi mantengono intatte le loro proprietà grazie alla presenza di flavonoidi antociani, utili per ridurre il rischio di ipertensione.