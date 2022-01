Come mantenere il cervello attivo: 3 ingredienti per la salute della mente

Come mantenere il cervello attivo: anche la dieta contribuisce a mantenere la mente agile e veloce

Con l'innalzamento dell'età media sono putroppo aumentate anche le persone che soffrono di demenza senile e altre patologie legate al cervello. Allenare la mente è quindi di primaria importanza fin da subito per ridurre il rischio di incorrere in malattie degenerative di questo organo fondamentale. Al di là degli esercizi di memoria e logica, anche la dieta contribuisce a mantenere il cervello attivo e sano. Alcuni elementi in particolare sono molto utili allo scopo.

Come mantenere il cervello attivo: 3 ingredienti segreti

Sono sostanzialmente tre gli ingredienti da aggiungere alla propria dieta per mantenere il cervello attivo. Il primo elemento è il potassio, di cui sono particolarmente ricche le banane. Il secondo è il fosforo, che si trova comunemente in molti alimenti sulla tavola a partire dal pesce, carne bianca e rossa, legumi, latte e derivati come i formaggi, uova e cereali.

Il fosforo ha la capacità di aiutare a rinforzare ossa e denti, oltre ad essere un elemento essenziale per la sintesi del DNA. Stando agli esperti un essere umano necessità di quasi 13 g di fosforo al giorno per ogni chilo di peso. Il terzo ingredienti e il più inaspettato è la vitamina B6. Questa abbonda in alimenti quotidiani come carne, frutta, pesce, patate e molte altre verdure. Diversi studi confermano l'importanza della vitamina B6 per la salute del cervello. Chi ne è carente infatti sperimenta sintomi come ansia e stress, insonnia, apatia, debolezza cronica e sbalzi d'umore.

Vi ricordiamo che prima di modificare la propria dieta è sempre opportuno rivolgersi a un medico, nutrizionista o dietologo per avere consigli più mirati su qual è il regime alimentare più adatto alle proprie particolari esigenze.

Leggi anche:

Colesterolo alto, quale pane mangiare? Ecco quello utile ad abbassarlo

Colesterolo alto e caffè: c'è una correlazione ma non dipende dalla varietà

Colesterolo alto: 3 integratori naturali per abbassarlo senza farmaci

Colesterolo alto, quale pane mangiare? Ecco quello utile ad abbassarlo