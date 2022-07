Come vivere bene la sessualità dopo i 50 anni, parla l'esperto

Dopo i 50 anni l’approccio alla vita sessuale cambia e numerosi sono i fattori che ne fanno parte. Da uno studio pubblicato su Sexual Medicine risulta che il sesso in età matura tra quei fattori (vita attiva, relazioni sociali, sana alimentazione e altro) decisivi per il pieno benessere psicofisico.

I partecipanti alla survey, più di 6mila uomini e donne, tra 50 e 89 anni (età media 65 anni), erano in buona parte sposati o conviventi. L’obiettivo era valutare il grado di godimento della vita sulla base del fattore attività sessuale. I risultati hanno mostrato un punteggio maggiore tra coloro che avevano svolto una qualsiasi attività sessuale nei 12 mesi precedenti, rispetto a chi invece non era stato sessualmente attivo.

Le donne intervistate hanno riferito di trarre maggior soddisfazione da baci, carezze e dall’intimità di coppia, mentre gli uomini davano più rilevanza al rapporto sessuale. La sessualità uomo/donna è quindi differente anche nelle over 50?

Risponde l'esperto, la Dottoressa Stefania Piloni, Medico specialista in Ostetricia e Ginecologia: "La sessualità femminile e quella maschile sono diverse fra loro come eros e sesso. L’eros richiede corteggiamento, preliminari, attenzioni, baci e lusinghe. Il sesso invece cerca soddisfazione, ha un’urgenza che l’eros non possiede".

"Si nutrono di due diversi piaceri e in questo sono complementari. Uno senza l’altro sarebbero in disequilibrio, uno accanto all’altro sono invece una danza seduttiva. La ricerca di intimità femminile dilata il tempo del gioco sessuale, una sorta di lusinga che però non viene subito esaudita. Questo tempo prolungato rispetta i bisogni della sessualità femminile che vuole dedizione nei preliminari. Gli uomini troppo precipitosi o sbrigativi possono soddisfare solo se stessi ma mai completamente la loro compagna. E se la coppia ha un’intimità vera è certamente desiderio di entrambi che anche il partner stia bene e che il rapporto sia intenso sia per l’uomo che per la donna", conclude la dottoressa Piloni.