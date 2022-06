Condizionatore, come usarlo in modo corretto e risparmiare

Condizionatore, come usarlo in modo corretto per evitare rischi per la salute ed evitare spese eccessive in bolletta

Il caldo ha stretto in una morsa tutta Italia e in alcuni casi è talmente eccessivo da rendere difficoltosa anche l'attività quotidiana più semplice. Le alte temperature sono un rischio per la salute soprattutto per le persone fragili come bambini, anziani, donne in gravidenza e persone con malattie cardio-respiratorie. Il condizionatore può aiutare a lenire il caldo e l'afa ma va usato con cognizione per evitare ulteriori rischi per la salute ed evitare una bolletta troppo salata.

Il nostro corpo, sottolinea il dottor Michele Lagioia, Direttore Medico Sanitario di Humanitas, regola la temperatura interna in base a quella esterna e altri fattori come l'umidità e la ventilazione. Lo scambio termico tra l'organismo e l'ambiente è gestito dall'ipotalamo. Quando fa caldo rilascia calore e quando fa freddo lo trattiene. La temperature interna ideale per l'organismo è tra 35,8% e 37,2°.

Condizionatore, come usarlo in modo corretto

Il condizionatore è tra gli strumenti più efficaci per combattere il caldo ma ci sono alcuni accorgimenti da seguire. Innanzitutto va acceso soprattutto nelle ore centrali della giornata, che notoriamente sono le più calde, e la temperatura non deve essere troppo bassa rispetto a quella esterna. Quella corretta si attesta sui 25°. Valori inferiori possono portare a sbalzi termici che portano a un consumo energetico superiore.

Il deumidificatore è utile quando la temperatura non è troppo alta e nelle notte particolarmente afose. Il ventilatore invece di per sé non abbassa la temperatura ma velocizza il movimento dell'aria restituendo la sensazione di un ambiente più fresco. Il ventilatore va posto a una certa distanza a mai indirizzato direttamente sulla persona, in quanto favorisce la sudazione e aumenta il rischio di disidratazione.

Altrettanto importante la manutenzione del condizionatore. Tenere i filtri puliti da polvere e scorie riduce il rischio di proliferazione batteria, caratteristica particolarmente utile per chi soffre di asma e allergie.

Condizionatore, come risparmiare

Il condizionatore come detto in precedenza può diventare imprescindibile in estate ma comporta anche un elevato consumo di energia, oggi dal costo sempre meno sostenibile. Per risparmiare il bolletta si può: