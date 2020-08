Coronavirus: anticorpi sviluppati da 1,4 mln di italiani. Gli asintomatici...

Coronavirus, anticorpi sviluppati da 1,4 mln di italiani

"Sono 1 milione 482 mila le persone risultate con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il SARS-CoV-2". È quanto emerge dai primi risultati dell'indagine di sieroprevalenza sul Sars-Cov2 condotta da ministero della Salute e Istat. Si tratta del 2,5% della popolazione residente in famiglia (escluse le convivenze). Quelle che sono entrate in contatto con il virus - sottolinea l'indagine - sono dunque 6 volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia, attraverso l’identificazione del RNA". L'indagine è stata condotta dal 25 maggio al 15 luglio.

Coronavirus: test sierologici effettuati su 64.660 persone

"I risultati qui presentati sono provvisori e sono relativi a 64.660 persone, che hanno effettuato il prelievo e il cui esito è pervenuto entro il 27 luglio". Così si legge nella prefazione dell'indagine di sieroprevalenza sul SARS-CoV-2 condotta dal 25 maggio al 15 luglio da ISTAT, Ministero della Salute e Croce Rossa, secondo quanto previsto dal decreto legge 10 maggio 2020 n. 30. Dall'indagine, presentata ora al Ministero della Salute, con la partecipazione del ministro Roberto Speranza, è emerso che hanno sviluppato anticorpi 1 milione 482 mila persone in Italia, il 2,5% della popolazione residente in famiglia (escluse le convivenze).

Coronavirus, asintomatico quasi il 30% persone con anticorpi

"La percentuale di asintomatici è molto importante, perché evidenzia quanto ampia sia la quota di popolazione che può contribuire alla diffusione del virus. E quindi quanta attenzione ciascun cittadino deve porre alla scrupolosa applicazione delle misure basilari di sicurezza a difesa di se stesso e degli altri. Il 27,3% delle persone che ha sviluppato anticorpi non ha avuto alcun sintomo". È quanto si legge nell'indagine di sieroprevalenza sul Sars-Cov-2 condotta da ISTAT, ministero della Salute e Croce Rossa su 64.660 residenti in Italia, dalla quale emerge che hanno sviluppato anticorpi 1 milione 482 mila persone nel Belpaese.