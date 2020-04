Coronavirus, bere alcol protegge dal Covid 19? No, anzi,rende più vulnerabili

Coronavirus, bere alcol protegge dal Covid-19? L’ennesima fake news

Da quando è scoppiata l’epidemia sono girate moltissime fake news su fantomatici rimedi contro la malattia provocata dal virus. Una sta facendo il giro del web negli ultimi giorni. Si tratta della credenza secondo cui il consumo di alcol ucciderebbe il virus. Gli esperti hanno voluto fare chiarezza.

“La paura e la disinformazione hanno generato un mito pericoloso secondo cui il consumo di alcol può uccidere il virus di Covid-19. Non è così” ha precisato l'Organizzazione mondiale della sanità. L’Oms ha anzi sottolineato i rischi che comporta l’assunzione di alcol, soprattutto in presenza di patologie e in combinazione con i farmaci.

Coronavirus, Oms: ‘Bere alcol non protegge dal Vocid-19, anzi rende più vulnerabili’

Il consumo di alcol “è associato a una serie di malattie e disturbi di salute mentale” ha spiegato l’Oms - che possono rendere una persona più vulnerabile a Covid-19. In particolare, l'alcol compromette il sistema immunitario e aumenta il rischio di conseguenze negative per la salute”. “Pertanto le persone dovrebbero ridurre al minimo il consumo di alcol in qualsiasi momento – hanno suggerito gli esperti - in particolare durante la pandemia”.