Coronavirus, come riconoscere sintomi: ecco a cosa fare attenzione

Il Coronavirus ha bloccato il Nord Italia. A Bergamo si è registrata la quarta vittima (un 84enne) e la Regione Lombardia ha deciso di sospendere tutti gli eventi di grande aggregazione oltre a imporre la chiusura di teatri, scuole, università, biblioteche, cinema e dei bar nelle ore serali. Ad oggi non esiste un vaccino contro il Coronavirus quindi l'unico metodo per evitare il contagio è la prevenzione (ecco i consigli degli esperti). Conoscere i sintomi dei virus cinese può comunque aiutare ad agire in modo corretto.

La cosa più importante è quella di non lasciarsi andare al panico e informarsi correttamente tramite i canali messi a disposizione dal governo (sito del Ministero della Sanità o numero verde 1500), strutture ospedaliere e dall'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) o chiedendo consiglio al proprio medico. Il Coronavirus colpisce l'apparato respiratorio e ha sintomi molto simili alla normale influenza.

I sintomi principali del Coronavirus cono febbre, tosse e difficoltà respiratorie che in alcuni rari casi possono evolversi in crisi anche piuttosto gravi. Dati i punti in comune con l'influenza stagionale, i medici consigliano di vaccinarsi per alleggerire il lavoro degli operatori sanitari e rendere più semplice ed efficace la diagnosi di casi di Coronavirus. E' importante non correre immediatamente al pronto soccorso se riconoscete questi sintomi ma rivolgersi al proprio medico di base o chiamare il numero 112.

I maggiori problemi associati al Coronavirus sono il periodo di incubazione molto lungo (da 9 a 15 giorni), l'elevata contagiosità e il fatto che possa essere trasmesso anche da soggetti asintomatici, che confermano studi recenti. Proprio per questo l'isolamento e la quarantena sono gli unici sistemi efficaci per evitare una ulteriore espansione del contagio.

L'igiene è metodo migliore per prevenire l'infezione da Coronavirus (ecco le 5 regole dei dermatologi per evitare il contagio). Lavarsi spesso le mani (ecco come fare nel modo corretto), utilizzare fazzoletti monouso, coprirsi sempre prima di tossire o starnutire e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani sono le misure di base. Ricordiamo comunque che il virus si trasmette attraverso contatto diretto quindi le mascherine nella maggior parte dei casi sono superflue. Queste servono soprattutto se già si soffre di infezioni respiratorie.