Cosmoprof, Belotti, Pharmacos e Grafiche IMP insieme contro i tumori al seno

Quest’anno la Race for the Cure, la tradizionale corsa che coinvolge migliaia di persone, sarà sostituita da una grande edizione virtuale a livello europeo il 25, 26 e 27 settembre 2020.

Da anni Cosmoprof supporta questa iniziativa, con la consapevolezza che la cura della persona acquista un valore ancora più importante per le pazienti malate di cancro: per queste donne il trattamento di bellezza è un mezzo per ritrovare confidenza nella propria femminilità e per accettare i cambiamenti del proprio corpo, e diventa un alleato per affrontare con maggior consapevolezza di sé le terapie antitumorali.

Il sostegno di Cosmoprof alla Komen Italia coinvolge quest’anno tre aziende partner della community internazionale di Cosmoprof: Belotti, Pharmacos e Grafiche IMP

Grazie alla loro collaborazione sarà prodotto - e donato all’associazione - un illuminante, in colore rosa, capace di donare un finish radioso dall’effetto glow.

Racchiuso in una moderna e sofisticata trousse, l’illuminante sarà senza dubbio il must have dell’autunno 2020. La sua texture impalpabile regalerà un viso luminoso e consentirà di aggiungere un tocco di luce non solo sul viso ma anche su occhi, labbra e décolleté.

Pratico, perfetto da mettere in borsetta, l’illuminante farà brillare tutte le donne!

Stay tuned: per la grande edizione virtuale europea l’appuntamento è il 25, 26 e 27 settembre 2020.

Maggiori informazioni su www.komen.it