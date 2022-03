Cuore, quante uova al giorno? Uno solo riduce il rischio di infarto ed ictus

Cuore, quante uova al giorno? Secondo l'Università di Pechino un solo uovo al giorno permette di ridurre il rischio di infarto e ictus

Nei Paesi occidentali una delle prime cause di morte sono le malattie cardiovascolari. La salute del cuore dovrebbe essere una priorità per milioni di italiani. Tanti infatti soffrono di colesterolo alto, che può essere combattutto seguendo 5 abitudini quotidiane, e fanno poca attenzione alla dieta, uno dei fattori che più influisce sulla salute del corpo in generale. Le uova, ad esempio, sono un alimento molto utile per l'organismo ma che viene spesso ostracizzato. Per la salute del cuore, quante uova al giorno? La risposta ci arriva da una ricerca cinese.

Cuore, quante uova al giorno? Uno solo riduce il rischio di infarto al 26%

Le uova hanno un elevato contenuto di proteine, fondamentali per la costruzione di molte parti fondamentali delle cellule, ma ache di minerali come lo zinco e di vitamine. Allo stesso tempo però sono anche una fonte di coleterolo e per questo in molti si sono convinti che dovrebbero essere presenti in minima parte nella dieta, soprattutto per chi soffre di malattie cardiovascolari come infarto ed ictus.

Un studio dell'Università di Pechino ha però ribaltato la situazione. Pare infatti che un solo uovo al giorno, né più né meno, possa ridurre fino al 26% il rischio di patologie gravi che coinvolgono il sistema circolatorio e il cuore. La ricerca ha preso in esame 400mila persone tra i trenta e gli ottanta anni per un periodo di nove anni.

