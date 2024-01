Diabete, cosa mangiare e bere per mantenerlo basso senza medicinali

Diabete, dieta del digiuno intermittente

In questi ultimi tempi si è sentito parlare spesso della dieta del digiuno intermittente, ovvero quel 'divieto' di mangiare che va dalle 8 alle 16 ore. Fonte di numerose polemiche e adottato da nomi autorevoli, tra cui Antonella Viola, questo digiuno promette di dimagrire, ma anche di mantenere una saluta ottimale, a discapito delle malattie. Ma come funziona esattamente e a chi fa bene? Al contrario, chi non può seguirlo? A fare un po' di chiarezza sul famoso trend, in un'intervista al Corriere della Sera, è Filippo Ongaro, primo medico italiano a certificarsi in medicina anti-aging negli Stati Uniti, punto di riferimento presso l’Agenzia Spaziale Europea e autore di numerosi libri.