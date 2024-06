Diabete, farmaci usati come dimagranti. Ema: "Basta, servono ai veri malati"

Farmaci contro il diabete utilizzati come dimagranti, il monito dell'Ema: "Deve finire"

Negli ultimi due anni si è molto parlato di farmaci contro il diabete che vengono utilizzati come dimagranti. Sono infatti molti i casi di vip come Elon Musk che hanno perso peso utilizzano medicinali come la Semaglutide. Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) a tal proposito lamenta la scarsita di farmaci come Ozempic, Saxenda, Trulicity e Victoza e "possiamo ignorare che c'è anche un aumento dell'uso off-label da parte di persone che non soffrono di diabete o obesità e che vedono gli agonisti del Glp-1 come un possibile farmaco dei miracoli per la perdita di peso".

L'uso off-label, sottolinea Cooke, "deve finire". "In quanto ente regolatorio dei medicinali - continua - abbiamo un ruolo da svolgere nella gestione delle carenze ed è per questo che abbiamo fornito raccomandazioni a livello europeo per tutti gli attori coinvolti, per garantire che si conservare questi medicinali per coloro che ne hanno più bisogno".

"La domanda costantemente elevata" dei farmaci contro il diabete ma utilizzati come dimagranti, ha aggiunto l'Ema, "ha attirato anche attività criminali, aumentando il rischio che prodotti falsificati entrino nel mercato con gravi conseguenze per la salute pubblica". "L'Ema e la rete di enti regolatori dell'Ue - si legge in una nota - stanno monitorando da vicino la situazione e intraprendendo diverse azioni dal 2022".