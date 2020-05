Diabete, una dieta ricca di fibre allunga la vita dei malati

Diabete: uno studio neozelandese afferma che una dieta ricca di fibre riduce fino al 35% la mortalità - Salute e benessere

Milioni di italiani soffrono di diabete ma come sottolineano gli esperti dell'Humanitas l'esercizio fisico e un'alimentazione corretta aiutano a lenire i sintomi della glicemia alta. In particolare, secondo quanto riporta uno studio commissionato dall'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) all'Università di Otago (Nuova Zelanda), sembrerebbe che una dieta ricca di fibre possa ridurre fino al 35% il rischio di morire per questa patologia.

Diabete e fibre: con la dieta si può allungare la vita dei malati - Salute e benessere

Lo studio pubblicato sulla rivista scientifica Plos Medicine ha riguardato 8.300 pazienti adulti che soffrivano di diabete di tipo 1 o di tipo 2. Dall'analisi dei dati clinici è emerso che chi segue una dieta che prevede almeno 35 grammi di fibre al giorno ha il 35% in meno di possibilità di morire rispetto a coloro che ne mangiano una media di 19 grammi al giorno. I ricercatori quindi ritengono che 25-29 grammi di fibre possa ridurre del 16-24% l'incidenza non solo del diabete di tipo 2 ma anche di patologie coronariche, ictus e cancro al colon.

Diabete prevenzione: alimentazione è la chiave, ecco cosa mangiare - Salute e benessere

In sostanza , come sottolinea Andrew Reynolds, autore principale dello studio, le fibre allungano la vita dei malati di diabete: "Se mangi pane o panini raffinati bianchi, prova a passare al pane o ai panini integrali. Prova il riso integrale, prova la pasta integrale, prova ad aggiungere mezza scatola di legumi ai pasti che hai già preparato. Oppure prova una verdura extra con il tuo pasto principale: fresca, congelata o in scatola ma senza sodio sono tutte buone scelte".

Una seconda ricerca effettuata sempre dall'università neozelandese, che sarà pubblicata su Diabetes Care, afferma che i cereali integrali poco lavorati aiuterebbero a ridurre il peso corporeo in modo lieve. Una dieta equilibrata unita all'esercizio fisico come il fitwalking sono i migliori strumenti per perdere i chili di troppo.