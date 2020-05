Fitwalking: dimagrire con la camminata veloce, ecco come fare

Fitwalking: la camminata veloce è l'esercizio ideale per riprende tono muscolare e dimagrire velocemente dopo la quarantena

Oggi 18 maggio si apre ufficialmente il secondo step della fase 2 con la riapertura di numerose attività. Dopo mesi di inattività forzata si potrà finalmente muoversi con maggiore libertà, ma sempre con la consapevolezza che bisogna rispettare le regole di distanziamento sociale per evitare un nuovo picco di contagi. Una bella camminata è quello che ci vuole anche per perdere un po' di kg accumulati durante il lookdown. Di seguito spiegheremo come dimagrire velocemente con il fitwalking.

Fitwalking, camminata veloce i benefici:

Con fitwalking o camminata veloce si intende un'andatura di almeno 6 km all'ora. Altro aspetto importante oltre alla velocità è la costanza. L'ideale sarebbe praticare esercizio fisico tutti i giorni per almeno mezz'ora o altrimenti 4 volte a settimana per circa 40-50 minuti. I vantaggi del fitwalking sono:

Può essere praticato da tutti

E' gratuito, semplice e richiede poco tempo

Non servono attrezzature speciali a parte le giuste scarpe e un abbigliamento comodo

Per massimizzare l'efficacia del fitwalking si consiglia un'ora prima di allenarsi di consumare uno spuntino a base di carboidrati, com una barretta ai cereali, soprattutto se si prevede una sessione di camminata veloce molto prolungata. Fondamentale portare con sé una bottiglietta d'acqua e bere ogni mezz'ora.

Fitwalking: benefici della camminata veloce - Salute e benessere

I benefici della camminata veloce, invece, sono: