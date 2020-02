Dieta brucia grassi: il segreto per perdere il doppio delle calorie in fretta

Per dimagrire velocemente, perdendo fino al doppio delle calorie, esiste un segreto da attuare prima della colazione. Dopo averlo messo in pratica è preferibile scegliere determinati alimenti.

Dieta, come perdere il doppio delle calorie. C’è un segreto. DIETA NEWS

Saltare i pasti non è la soluzione adeguata per dimagrire e bruciare le calorie. La maggior parte delle diete raccomanda di iniziare la giornata con una sana e nutriente colazione, ricordando poi di spezzare il mattino ed il pomeriggio con degli spuntini. Questi consentono di non arrivare ai pasti principali super affamati e favoriscono la riattivazione del metabolismo.

Esiste però un segreto che consente di bruciare il doppio delle calorie e il grasso. Va messo in pratica prima di fare colazione. Ecco di cosa si tratta.

Il segreto per perdere il doppio delle calorie. DIETA NEWS

Una ricerca condotta nelle Università di Birmingham e di Bath ha rilevato che chi effettua sport prima di fare colazione perde il doppio delle calorie.

Gli scienziati hanno monitorato 30 uomini obesi e in sovrappeso per sei settimane. I partecipanti sono stati divisi in tre gruppi. Il primo si allenava prima di fare colazione. Il secondo praticava sport dopo la colazione. Il terzo gruppo invece non ha modificato il proprio stile di vita.

Dai risultati, pubblicati sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, è emerso che le persone del primo gruppo bruciavano il doppio delle quantità di grasso rispetto agli altri ed erano più reattivie all’insulina.

Fare sport prima di colazione permette dunque di perdere il doppio delle calorie. L’attività fisica non fa bene solo al corpo, ma anche alla mente. Consente di eliminare lo stress.

Cosa mangiare a colazione dopo l’esercizio fisico

Dopo l’esercizio fisico, ci si può finalmente concedere la colazione. Per il primo pasto della giornata, post-allenamento, è fondamentale il consumo di proteine. Lo yogurt greco ne è un'ottima fonte, adatta alla colazione. Uno studio condotto presso lo Shriners Burns Institute in Texas, nel 1997, ha rilevato che il consumo di proteine dopo l’esercizio fisico aiuta ad ottimizzare le capacità di recupero del corpo.

Da non sottovalutare poi l’apporto di carboidrati. Durante l’attività fisica, il nostro organismo utilizza le riserve di glicogeno. È dunque importante reintegrarle.

Lo studio necessita di ulteriori approfondimenti, visto l’esiguo numero di pazienti su cui è stato condotto.

Per un piano alimentare completo e specifico è opportuno consultare il proprio medico di fiducia o uno specialista.