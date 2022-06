Dieta estiva 2022: ecco le migliori ricette e piatti per stare in forma

Dieta estiva 2022: la dottoressa Macorsini dell'Humanitas ha elaborato il decalogo per vacanze all'insegna del benessere e della forma fisica

Durante l'estate le giornate si allungano e di solito ci si muove di più. Allo stesso tempo però non mancano aperitivi, grandi cene in compagnia e simili. Qual è quindi la migliore dieta estiva 2022? Per arrivare in forma alla bella stagione e sostenere la salute dell'organismo, ecco i consigli della dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista di Humanitas Mater Domini, Humanitas Medical Care Arese e Varese.

Dieta estiva 2022: i consigli per restare in forma e in salute

Ecco le raccomandazioni dell'esperta sulla dieta da seguire in spiaggia:

Bere almeno due litri di acqua al giorno

Rispettare il numero e gli orari dei pasti . La prima colazione, è il pasto principale da privilegiare rispetto agli altri

. La prima colazione, è il pasto principale da privilegiare rispetto agli altri Prediligere yogurt, frutta e verdura di stagione

Fantasia nelle preparazioni mixando colori e consistenze

nelle preparazioni mixando colori e consistenze Preferire piatti leggeri e poco elaborati che possano dare la sensazione di sazietà senza troppe calorie. In questo senso sono consigliati cereali integrali e alimenti freschi, altamente digeribili e ricchi di acqua

che possano dare la sensazione di sazietà senza troppe calorie. In questo senso sono consigliati cereali integrali e alimenti freschi, altamente digeribili e ricchi di acqua Per chi soggiorna in albergo e meglio evitare di pranzare e cenare con pasti completi (primo, secondo e contorno)

(primo, secondo e contorno) Consumare poco sale e preferire il sale iposodico. Quest'ultimo è ideale per chi è iperteso in quanto aumenta l'assunzione di potassio. Al posto del sale si possono usare spezie ed erbe aromatiche per insaporire

e preferire il sale iposodico. Quest'ultimo è ideale per chi è iperteso in quanto aumenta l'assunzione di potassio. Al posto del sale si possono usare spezie ed erbe aromatiche per insaporire In spiaggia o in montagna meglio preferire pasti composti da alimenti semplici come cibi freddi (insalata di riso e pasta, frittata, insalata, formaggi, tonno, uova sode). Per la conservazione è meglio preparli la sera prima, conservarli in frigo durante e la notte e poi riporli in una borsa termica ben refrigerata

Vi ricordiamo che la dieta Mediterranea nel 2010 è stata riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) anche per la sua efficacia nelal prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Dieta estiva 2022 per il cuore

Per mantenere in particolare il cuore in salute, soprattutto durante i mesi più caldi, è fondamentale seguire una dieta sana ed equilibrata composta per lo più da frutta e verdura di stagione, che contengono vitamine e antiossidanti in grado di ridurre l'azione del colesterolo e proteggono le arterie coronariche. Da preferire anche il pesce azzurro ricco di Omega 3, che aiuta a ridurre i trigliceridi e il colesterolo "cattivo" (LDL) aumentando quello "buono" (HDL). I legumi sono un ottimo sostituto della carne, in quanto ricchi di proteine ma poveri di grassi, e possono essere accompagnati preferibilmente da pane integrale con un'elevata quantità di fibre. Come cottura sarebbe meglio scegliere quella al vapore rispetto a quella al forno.

Leggi anche