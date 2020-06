Dieta frazionata: 6 pasti al giorno per dimagrire velocemente e mettere massa

La dieta frazionata prevede 6 pasti al giorno e senza ridurre le calorie può aiutare a perdere peso velocemente e aumentare la massa muscolare - Salute e benessere

Molte diete richiedono un taglio netto delle calorie per dimagrire velocemente. La dieta frazionata invece prevede 6 pasti al giorno e l'aumento dell'apporto calorico senza affaticare l'organismo. E' il regime alimentare ideale per gli sportivi che vogliono aumentare la propria massa muscolare o per coloro che stanno cercando di riprendersi da una malattia. Controllando le porzioni, però, è possibile utilizzare la dieta frazionata anche per dimagrire velocemente. I pasti secondi infatti aiutano ad arrivare meno affamati a quelli principali.

Dieta frazionata menu: cosa mangiare per dimagrire velocemente e mettere massa

Per avere dei veri risultati dalla dieta frazionata è fondamentale eseguire un'attività fisica costante, bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, masticare bene il cibo ad ogni pasto e non andare a dormire appena si è concluso di mangiare la sera. Il menù ipoteico prevede:

Colazione: 200 ml di latte intero con caffè e un cucchiaio di zucchero, tre fette biscottate con poca marmellata

Spuntino di metà mattina: 50 g di prosciutto crudo o cotto e 60 g di pane o gressini. In alternativa, un toast con prosciutto e formaccio e un frullato di frutta fresca

Pranzo: 90 g di riso o pasta con pomodoro e parmigiano. Per secondo carne, hamburger alla griglia, polpette, filetto di pesce (150 g min), 2 uova alla coque o come frittata

Spuntino di metà pomeriggio: 50 g di formaggio

Cena: minestra con almeno 100 g di pasta e 80 g di prosciutto cotto o crudo o una bistecca di vitella

Spuntino serale: yogurt, budino o una fetta di dolce

Dieta frazionata: alcune avvertenze

Prima di iniziare la dieta frazionata, così come qualsiasi altro regime alimentare fai da te, è consigliabile rivolgersi sempre prima al proprio medico, nutrizionista o dietologo per verificare che non possa portare a problemi di salute. La dieta frazionata inoltre non può essere seguita per lunghi periodi di tempo.