Disfunzione erettile e problemi cardiovascolari: ecco tutti i legami

La disfunzione erettile e i problemi cardiovascolari

La disfunzione erettile, ossia la difficoltà a sviluppare un erezione o a mantenerla per la durata complessiva del rapporto, è un disturbo andrologico e sessuale piuttosto comune. Interessa infatti abitualmente gli uomini over 70 (circa il 50%) e over 50 (più del 30%), così come individui più giovani, soprattutto in associazione a problematiche metaboliche e cardiovascolari.

La disfunzione erettile, oltre a comportare disagio psicologico ai pazienti che ne soffrono, rappresenta anche un primo campanello d’allarme per un’eventuale presenza di patologie aterosclerotiche. Per questo motivo è importante che i pazienti che dovessero sviluppare questo disturbo facciano riferimento senza indugi allo specialista andrologo, che indicherà i trattamenti più opportuni e valuterà se prescrivere esami diagnostici e di approfondimento. Sul sito di Humanits ne parla il dottor Alessandro Pizzocaro, andrologo.