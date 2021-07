Dottori.it acquisisce la maggioranza di Appocrate e punta la sanità privata

Dottori.it principale motore di ricerca che raccoglie e fornisce le informazioni su medici e specialisti in modo trasparente e completo, annuncia oggi l’acquisizione della maggioranza del capitale di Appocrate , impresa innovativa che progetta e realizza soluzioni digitali per strutture sanitarie di medie e grandi dimensioni.

Grazie al progetto Prenoting, piattaforma web e app flessibile di prenotazione delle prestazioni sanitarie online via web, App e Totem, Appocrate ha già gestito con successo circa 15.000 prenotazioni vaccini e 50.000 prenotazioni prelievi per test sierologici, facilitando così l’esperienza di visita per i pazienti. La piattaforma è adattabile ai sistemi gestionali di ogni ospedale ed è in grado di interfacciarsi direttamente con le agende di prenotazione e di esporre al pubblico disponibilità e prezzi degli esami.

Già in uso presso il Policlinico Gemelli di Roma, il CDI (Centro Diagnostico) di Milano, la Poliambulanza di Brescia e altre rinomate aziende ospedaliere site a Bari, Pescara e Chieti, la piattaforma è stata recentemente adottata da ASST Spedali Civili (https://vaccini.asst-spedalicivili.it/) e Apindustria Brescia (https://vaccini.apindustria.bs.it/) per gestire la prenotazione dei vaccini in occasione della campagna di vaccinazione nazionale promossa durante il covid. In questo contesto, Dottori.it si pone come player di riferimento estendendo l’uso del software Prenoting™ a tutto il territorio nazionale.

Ad oggi dottori.it ha nel proprio database circa 25.000 medici e 700 strutture sanitarie prenotabili dall’utente tramite il motore di ricerca. Con l’acquisizione di Appocrate e la conseguente gestione diretta di Prenoting, Dottori.it si propone come operatore in grado di centralizzare le prenotazioni vaccinali online su tutto il territorio nazionale e supererà quest'anno 1.5 milioni di prenotazioni gestite. L’obiettivo al 2023 è puntare a raggiungere un volume di affari gestito per circa 500 milioni di euro (considerando il prezzo medio delle prestazioni attuale e i trend di crescita dei visitatori al sito).

Angelamaria Avino, Amministratore Delegato di dottori.it, dichiara “L’effetto Macron e l’ipotesi Green Pass in Italia ha generato effetti importanti anche nel nostro Paese, facendo registrare una forte impennata delle richieste di vaccinazione. Con questa acquisizione, dottori.it si prepara a rendere accessibile agli utenti di tutta Italia, attraverso la piattaforma Prenoting, anche ospedali e cliniche con un prodotto B2B solido e di altissima qualità già utilizzato da alcune delle principali strutture sanitarie d'Italia. Unitamente agli oltre un milione di prenotazioni di pazienti entro fine anno gestiti dal solo Appocrate, possiamo affermare che entro il 2023 cliniche e ospedali rappresenteranno circa il 25% del volume di business e il numero di prenotazioni gestite dalla piattaforma si quintuplicheranno”.

A livello finanziario, dottori.it ha chiuso l’esercizio 2020 con un fatturato pari a 3,5 milioni di euro, in crescita del +35% rispetto al 2019, e punta a 5 milioni di euro nel 2021, forte di nuove evoluzioni di prodotto.

L’organizzazione di dottori.it permetterà di accelerare la diffusione del prodotto Prenoting su tutti i potenziali clienti mentre il portale rappresenterà un ulteriore canale di accesso per il cittadino per poter fruire dei servizi dell’ospedale: dalla prenotazione della prestazione, al pagamento e check-in, al ritiro referti e visualizzazione della propria cartella clinica.

Rafforzando la propria offerta di servizi ai pazienti, dottori.it si fa dunque promotore di una gamma di soluzioni digitali e consolida la propria posizione sul mercato, accelerando il processo di digitalizzazione della sanità e coinvolgendo gli stakeholders di tutte le dimensioni.