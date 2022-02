Endometriosi: via alla campagna per sostenere la ricerca con il 5X1000

"La ricerca aiuta le donne a proteggersi dall’endometriosi. E da chi non ci crede”

L'endometriosi è una patologia che colpisce circa il 10% (190 milioni) delle donne e delle ragazze in età riproduttiva a livello mondiale, oltre tre milioni soltanto in Italia. Si tratta di una malattia cronica fortemente dolorosa e invalidante, sia dal punto di vista fisico che psicologico, per molte donne che ne soffrono.

Molti, forse, si saranno imbattuti in questa patologia attraverso le testimonianze (anche musicali) del cantante e frontman dei Maneskin, Damiano. La sua fidanzata, infatti, Giorgia Soleri, soffre di vulvodinia, una forma di endometria. “La mia storia è la storia di molte persone, e ci siamo stancate di essere considerate invisibili” aveva raccontato la Giorgia in alcune stories su Instagram. Si è sottoposta la scorsa estate a un intervento chirurgico che, speriamo con lei, ha definitivamente risolto il problema.

Tuttavia, la ricerca scientifica è molto sottofinanziata, con risorse dedicate duecento volte inferiori rispetto ad altre malattie croniche. Non si è mai pensato abbastanza all’endometriosi.

Lo scrive in una nota la Fondazione Italiana Endometriosi presentando la campagna per la donazione del 5x1000 “La ricerca aiuta le donne a proteggersi dall’endometriosi. E da chi non ci crede”.

“Da quindici anni siamo impegnati ogni giorno nella lotta all’endometriosi e stiamo raggiungendo grandi traguardi. Molti passi in avanti sono stati fatti grazie al nostro Laboratorio di Ricerca Traslazionale, ma adesso è il momento di aumentare gli sforzi per arrivare finalmente alla soluzione e a una cura per questa malattia infima che colpisce milioni di donne e che spesso viene diagnosticata con troppi ritardi”, afferma il professor Pietro Giulio Signorile, presidente della Fondazione Italiana Endometriosi (FIE).