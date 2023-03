Fast food, una stretta relazione tra un consumo eccessivo ed obesità e diabete

Fast Food, una potenziale relazione tra consumo e rischi di obesità e diabete

Uno studio pubblicato su Clinical Gastroenterology and Hepatology, gli obesi e i diabetici che consumano in fast food oltre il 20% (1/5 del totale) delle loro calorie giornaliere presentano livelli molto alti di grasso del fegato rispetto a chi ne consuma meno o per nulla. E questo porta ad un risultato sorprendente e preoccupante: l’abuso di fast food provoca già più cirrosi dell'alcol. Insieme alla mancanza d’esercizio fisico e ad altri scorretti stili di vita, mangiare fast food porta potenzialmente al rischio di sviluppare diabete o obesità. La comunità scientifica è abbastanza d’accordo sulla relazione tra consumo continuato di fast food e sviluppo della steatosi epatica analcolica (steatosi epatica). E’ una patologia che fa crescere i livelli di grasso nel fegato e può portare, in più stadi avanzati, a cirrosi e cancro del fegato. In America è la principale causa di trapianto del fegato.

Fast Food, forte aumento di grasso nel fegato di obesi e diabetici

“Un fegato sano contiene normalmente una piccola quantità di grasso (meno del 5%). Un moderato aumento del livello di grasso potrebbe portare a steatosi epatica non alcolica. Siamo rimasti particolarmente sorpresi dal forte aumento del grasso del fegato nelle persone con obesità o diabete- conferma l'epatologo Ani Kardashian, della University of Southern California, autore dello studio- Pensiamo che queste condizioni di salute favoriscano un maggiore accumulo di grasso nel fegato. E questo è preoccupante soprattutto perché ora il consumo di fast food è aumentato notevolmente rispetto agli ultimi 50 anni”. E quello che deve maggiormente preoccupare è che sono i giovani ( più deboli dal punto di vista socioeconomico) quelli che frequentano di più il fast food.

Fast Food, in aumento il consumo di cibi ultra processati

Molti esperti sono convinti che la media della popolazione stia diventando più sedentaria, mangi spesso cibi più processati e ultra processati anche perché il prezzo dei cibi freschi e stagionali è sempre più caro. Se il trend non si fermerà o, peggio, aumenterà, sarà naturate vedere una crescita esponenziale obesità e diabete di tipo 2 . Non esistono farmaci per affrontare questa condizione. Unici rimedi : dieta e esercizio fisico. In particolare la dieta mediterranea, opposto del fast food. Che fare per cambiare la tendenza? Innanzitutto fare educazione sanitaria per spiegare che il fast food non è salutare e che il cibo dovrebbe essere a km 0 e orientato alla dieta mediterranea. Altro problema è che le politiche di sanità pubblica, in quasi tutti i governi europei, non sono progettate e quindi nemmeno preparate da nutrizionisti esperti. Certo è più semplice tassare dimenticando però che il cibo non è solo un bisogno naturale ma ha un valore simbolico e culturale. La gioia di giovani di andare in un fast food non cambia minimamente dicendo loro che fa male alla salute. Bisogna fare qualcosa di più partendo dalla scuola. Purtroppo questo segreto è conosciuto da tutti ma molto meno messo in pratica.