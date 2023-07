Usa, passo storico: ok all'anticoncezionale senza prescrizione

FDA, il via libera ad Opill, la prima pillola anticoncezionale senza prescrizione

Si chiama Opill, è nordeuropea, ed è la prima pillola anticoncezionale che sarà dipsonibile sui banchi degli Stati Uniti senza bisogno di prescrizione medica. La Food and Drug Administration ha infatti dato il via libera a questa pillola contraccettiva giornaliera orale. Un passo epocale per l’America e per il mondo intero, se vorrà seguire questo percorso. Per gli Stati Uniti l’ok ha una valenza ancora più significativa dato che cade in un momento storico in cui molti Stati stanno cercando di limitare il controllo delle nascite e soprattutto l’aborto. Opill ( Norgestrel tablets da 0,075mg) è prodotta da Perrigo, che ha sede a Dublino e viene venduta in una confezione da 28 compresse.

E nel gigantesco mercato americano (300 milioni di persone circa) sarà distribuita non solo nelle farmacie, come consuetudine e regola invece in Europa per farmaci con o senza ricetta medica, ma pure nei mercati online, nei minimarket, nei drugstore e persino nei negozi di alimentari. Opill è una pillola "solo progestinica", realizzata con una versione sintetica dell'ormone progesterone per prevenire la gravidanza. E’ utile rilevare che quasi tutte le pillole anticoncezionali contengono anche estrogeni.