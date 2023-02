Il "pillolo" che inibisce gli spermatozoi per 24 ore. Ecco di cosa si tratta

Il "pillolo" anticoncezionale maschile. Novità importanti a breve

Una clamorosa novità nel campo della medicina potrebbe diventare realtà a breve e segnerebbe una svolta epocale. Presto potrebbe arrivare il "pillolo", ovvero la pillola anticoncezionale maschile. Sarebbe - si legge sul Giornale - la prima alternativa per gli uomini rispetto ai preservativi o all’invasiva vasectomia. Si tratta di un farmaco in grado di bloccare il «nuoto» degli spermatozoi, impedendo loro di raggiungere le ovaie. La pillola anticoncezionale maschile ha superato i test sui topi e ci sono buone speranze di vederla presto sugli scaffali delle farmacie. Il team di ricerca internazionale della Cornell University che ha messo a punto la scoperta, rassicura: l’effetto inibente sugli spermatozoi è temporaneo e reversibile, inoltre non intacca il testosterone.

Funziona come un interruttore e dai test effettuati sui topi - prosegue il Giornale - si evince che mantiene lo sperma stordito per qualche ora. L’idea di base è che le persone possano assumerla un’ora prima dell’atto, evitando così gravidanze inattese. La nuova pillola maschile, a differenza di quelle femminili, non coinvolge nessun ormone. Proprio questo, secondo gli scienziati, rappresenta uno dei principali vantaggi dell’innovativo farmaco che quindi non causerà alcun effetto collaterale agli ormoni maschili. Quello che la pillola prende di mira è semplicemente un interruttore del moto degli spermatozoi, una proteina cellulare chiamata «Adenilil Ciclasi solubile».Questa nuova e rivoluzionaria pillola, se entrasse in commercio, aiuterebbe sicuramente a prevenire molte gravidanze indesiderate.