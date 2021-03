Influenza 2021, niente epidemia ma c'è preoccupazione per l'inverno

Influenza 2021: Influnet conferma che non c'è stata un'epidemia in Italia ma ora gli esperti si preoccupano di cosa avverrà il prossimo inverno

La temuta epidemia di influenza 2020-2021 non c'è stata. Lo confermano i dati del bollettino Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità. "In Italia, nella settima settimana del 2021 (15-21 febbraio), l'incidenza delle sindromi simil-influenzali continua a essere stabilmente sotto la soglia basale in tutte le Regioni che hanno attivato la sorveglianza".

Influenza dati 2021: nessuna epidemia in Italia, valori 5 volte inferiori all'anno precedente

"Nella scorsa stagione - si legge nel bollettino - in questa stessa settimana la curva continuava la sua discesa dopo aver raggiunto il picco epidemico stagionale, e il livello di incidenza era pari a 9,1 casi per mille assistiti, contro 1,7/mille di questa stagione". Il valore è cinque volte inferiore rispetto a quello della stagione precedente. "Il valore dell'incidenza totale" nella settimana analizzata, continua il report di Influnet "è pari a 1,67 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è pari a 4,86 casi per mille, nella fascia 5-14 anni a 2,16/mille, nella fascia 15-64 anni a 1,61 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 0,80 casi per mille assistiti".

Influenza 2021, quando arriva? Il rischio è un virus più aggressivo

Linfluenza non ha dilagato nel Paese molto probabilmente a causa delle misure anti-Covid-19, a partire dal distanziamento sociale e l'utilizzo delle mascherine. Se l'assenza di un'epidemia di influenza è certamente una cosa positiva, tra gli esperti sale però la preoccupazione per il prossimo inverno. Le restrizioni per ridurre i contagi da Coronavirus potrebbero rendere il virus influenzale più aggressivo in futuro ed emergono anche dubbi sul vaccino annuale, che viene realizzato sulla base dei ceppi maggiormente in circolazione.