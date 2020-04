Pezzo di limone sul comodino di sera: benefici incredibili durante il sonno

L'aroma di limone ha numerosi benefici per la salute. Ecco quali sono.

Che cosa succede se metti il limone a fette sul comodino di sera prima di dormire

Il limone apporta moltissimi benefici al nostro organismo. Può essere consumato utilizzandolo come condimento nei piatti oppure come bevanda. Bere acqua e limone al mattino a digiuno ha una potente azione disintossicante, drenante, depurativa, antibatterica e, secondo alcuni esperti, anche dimagrante. Il limone è anche un ottimo ingrediente per tisane salutari dalle molteplici proprietà.

Non tutti sanno però che il frutto ha effetti benefici anche se non ingerito. Mettere un pezzo di limone sul comodino ogni sera, prima di andare a dormire, favorisce il benessere psicofisico. Si tratta di un rimedio naturale casalingo che consente di trarre benefici dall’aroma del frutto.

Benefici del limone sul comodino la sera

Riduce lo stress

L’aroma di limone consente di calmare il sistema nervoso. Questa azione apporta notevoli benefici mentali e fisici. Permette di ridurre l’ansia e allontanare lo stress accumulato durante la giornata. È possibile ottenere lo stesso effetto sia con un pezzo di limone posizionato sul comodino sia con l’olio essenziale.

Abbassa la pressione

L’aroma di limone consente anche di abbassare la pressione sanguigna. Rappresenta dunque un buon aiuto per chi soffre di ipertensione.

Disinfetta l’aria

L’aroma del limone ha proprietà battericide. Posizionarne un pezzo sul comodino la sera aiuta a disinfettare l’aria della stanza.

Favorisce la concentrazione

Il frutto aiuta anche a migliorare la concentrazione e la memoria. Secondo una scoperta giapponese, diffondere l’aroma di limone nella stanza mentre si studia o si lavora favorisce l’attività mentale.

Migliora l’umore

L’aroma di limone ha un potente effetto sull’umore. Aiuta a combattere la depressione.

Allontana gli insetti

L’odore del limone dà fastidio a numerosi insetti fra i quali le zanzare, le mosche e le formiche. Per potenziarne l’effetto è possibile aggiungere alcuni chiodi di garofano ai pezzi di limone.

Tutti gli usi domestici del limone: come usarlo in casa per pulire e per allontanare gli insetti

Il frutto si presta a molteplici utilizzi. È ottimo come alimento ed è molto utile per le pulizie della casa. Può infatti essere utilizzato per pulire rame e ottone, donando brillantezza. Elimina gli odori ed è un potente sgrassante. Elimina gli odori anche nella lavastoviglie. È ottimo anche per pulire teiere e caffettiere senza lasciare residui. Il limone può essere utilizzato inoltre per allontanare gli insetti e come antitarme. In quest’ultimo caso è opportuno mettere delle bucce di limone dentro a sacchettini di stoffa e posizionarli all’interno dell’armadio.

Limone: benefici per pelle e capelli. Gli usi cosmetici

Il frutto giallo dal sapore intenso è un potente rimedio naturale contro numerosi inestetismi della pelle. Leviga, purifica, dona lucentezza e tonicità.

Contrasta la cellulite, eliminando le tossine e riducendo la ritenzione idrica

Schiarisce e lucida i capelli

Schiarisce le occhiaie

Elimina le macchie scure sulla pelle, dovute all’età o all’abbronzatura

Antibatterico: combatte punti neri e acne

Utilizzabile con il miele per una ceretta fai da te

Sbianca i denti se aggiunto al bicarbonato, ma non bisogna eccedere perché quantità eccessive possono rovinare lo smalto

Rinfresca la pelle

Allontana insetti e zanzare

Se utilizzato per un pediluvio dona benessere a gambe e piedi gonfi

Acqua e limone a digiuno al mattino: i benefici per la salute

Se assunto la mattina con acqua tiepida il limone è in grado di apportare molteplici benefici alla nostra salute. Ecco quali sono.