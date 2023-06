Malattia renale cronica, il nemico silenzioso che colpisce 4,5 mln di italiani

Malattia renale cronica: problemi e rimedi

Si è tenuto a Milano il 60° Congresso di ERA, la European Renal Association, una delle principali associazioni di nefrologia a livello mondiale, che ogni anno riunisce esperti e specialisti per condividere le conoscenze in ambito nefrologico, al fine migliorare la prevenzione della malattia e la qualità di vita dei pazienti, fornendo un aggiornamento sullo stato della ricerca clinica e sui trattamenti delle malattie renali.

Nel corso del congresso Dr. Schär, azienda italiana che attraverso il marchio Flavis sviluppa alimenti aproteici per persone con malattia renale cronica, presenterà un’infografica per illustrare i benefici della terapia dietetico nutrizionale in termini clinici, di qualità di vita per il paziente e di risparmio per il SSN. Dr. Schär ha inoltre supportato in modo incondizionato lo studio “Costo-efficacia del trattamento dietetico nutrizionale nella malattia renale cronica”, le cui prime evidenze confermano l’importanza di questa terapia.

Il quadro epidemiologico

La malattia renale cronica (MRC) colpisce 850 milioni di persone nel mondo, più del 10% della popolazione, e quasi 4,5 milioni di individui in Italia. Di questi oltre 1 milione si trova negli stadi avanzati che precedono l’inizio della dialisi e ogni anno oltre 7.300 nuovi pazienti incominciano la dialisi in Italia. Questi numeri sono in continuo aumento per l’invecchiamento della popolazione e l’aumento di diverse patologie, come diabete, ipertensione e obesità, che possono causare la comparsa o il peggioramento della MRC.



A partire dai dati relativi al quadro epidemiologico della MRC, lo scorso 3 aprile in Senato si sono svolti i lavori preliminari per l’aggiornamento del Documento di Indirizzo sulla malattia renale cronica (MRC). La discussione ha fotografato l’attuazione dei PDTA esistenti e l’aggiornamento delle linee guida sulla malattia renale cronica. L’impegno sostenuto dalla sanità italiana per garantire la dialisi ammonta a oltre due miliardi di Euro l’anno e, come evidenziato nel corso dello stesso incontro, la MRC assorbe oltre il 3% dell’intero finanziamento del nostro SSN.