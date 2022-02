Medicina veterinaria: Anicura Italia annuncia il suo Comitato Scientifico

Un Comitato Scientifico per formare giovani veterinari

AniCura, già presente in Italia dal 2018 con le sue prime acquisizioni, ha composto e approvato il suo Comitato Scientifico sotto la Presidenza del dottor Roberto Santilli DVM, Dipl. ECVIM-CA (Cardiology) allo scopo di promuovere e validare percorsi formativi all’interno del Gruppo, supportare i partecipanti ai Residency Programs e le Internships rotazionali per l’ingresso nei Colleges Europei e soprattutto promuovere la ricerca scientifica all’interno delle sue cliniche.

Per questo motivo il Comitato Scientifico viene composto nella sua prima compagine esclusivamente da Diplomati del College Europeo o PhD in modo da poter offrire le migliori valutazioni su studi di ricerca in corso all’interno del Gruppo e dare sostegno nell’analisi statistica.

Oltre al Presidente Santilli, il consiglio è composto dal Vice Presidente dottor Marco Bernardini (Dipl. ECVN) e da tre consiglieri: la dottoressa Federica Rossi DVM, SRV, DipECVDI (Add Rad Oncol), il dottor Filippo Cinti DVM – PhD – GPCert (SASTS) – Dipl. ECVS – MRCVS e il dottor Eric Zini (PD, PhD, Dipl. ECVIM-CA, Internal Medicine). Per il coordinamento organizzativo è stato istituito anche il ruolo del Segretario, in carico nel prossimo biennio a Chiara Cambi Country Veterinary Manager di AniCura Italia Holding.

Oltre al supporto per la formazione e la ricerca, il comitato si occuperà di validare le linee guida del gruppo per favorirne studio e circolazione a beneficio di tutti i collaboratori delle cliniche.

Nelle intenzioni del comitato c’è anche la creazione e promozione di premi per i progetti di ricerca e per gli articoli redatti dai veterinari più giovani che vogliono affrontare il mondo degli elaborati scientifici.

Il comitato avrà un suo statuto e si rinnoverà ogni 2 anni con l’inserimento di un nuovo consigliere e del nuovo Vice Presidente per garantire al contempo continuità nel lavoro ed un progressivo rinnovamento dell’organico.