Quali sono le proprietà e i benefici del miele?

Proprietà del miele: tutti gli effetti positivi sul corpo e mente di questo prodotto naturale

Il miele è un alleato spesso sottovalutato della salute. Questo alimento prodotto dalle api domestiche dovrebbe essere sempre presente nelle dispense degli italiani non solo per il gusto ma anche per le proprietà terapeutiche uniche nel suo genere.

Proprietà del miele: tutti gli effetti positivi di questo alimento

I benefici del miele sono numerosissimi. Questo prodotto è ricco di antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi, considerati tra le principali cause di diverse malattie. Inoltre aiutano anche a rallentare l'invecchiamento a livello organico. Più il miele è scuro più è ricco di antiossidanti.

La presenza di elevate concentrazioni di perossido di idrogeno, il miele è considerato anche un perfetto antibatterico e pare sia in grado di bloccare l'azione di ben 60 diverse varianti di questi microrganismi.

Il miele poi è ricco di composti fenolici e flavonoidi dal grande potere antinfiammatorio. Si può utilizzare infatti anche per aiutare la guarigione dei tessuti danneggiati.

Proprietà del miele per le vie aree superiori, stress ed estetica

Questo prodotto poi è ideale per combattere le faringiti, mal di gola e tutti i problemi alle vie aree superiori ma anche lo stress se assunto prima di andare a dormire. Sciolto in una tisana ha un effetto decongestionante e può aiutare a depurare stomaco e intestino. Rispetto ad altre fonti di carboidrati, il miele è ua fonte di zuccheri che ha un forte potere energizzante, dato che si assimila più facilmente, e sicuramente più naturale.

Il prodotto delle api poi può stimolare memoria e concentrazione e nel settore della cosmetica viene utilizzato per eliminare le impurità della pelle e per dare luminosità ai capelli.

Miele, proprietà e controindicazioni

Il miele nonostante le sue tante proprietà benefiche ha comunque delle controindicazioni. Innanzitutto bisogna considerare che si tratta di un alimento piuttosto calorico e per questo non si adatta a chi soffre di diabete o le persone obese o in sovrappeso. E' inoltre importante non utilizzarlo con i bambini al di sotto dell'anno di età per evitare il rischio di infezione da tossina botulinica.