Obesità, una partita persa tra farmaci miracolosi e profonde delusioni

Obesità: una partita, fino ad ora, persa

E’ indiscutibile che, fino ad ora, la partita contro l’obesità che assilla una grande parte della popolazione “ricca”del pianeta, sia stata persa. Tra diete miracolose, farmaci buoni e meno buoni e allenamenti a 360 gradi le persone in sovrappeso od obese ogni giorno si trovano a sudare, soffrire, sperare o rimanere delusi tra girovita che si allarga e chili che salgono e scendono. Gli analisti parlano di una "corsa all'oro dell’obesità”. Essi ritengono che il mercato del GLP-1(una classe di farmaci, agonisti del recettore GLP-1), rappresenti una novità che potrebbe persino porre fine all'obesità nel mondo.

Un business che nel 2031 potrebbe raggiungere i 150 milioni di dollari, una cifra paragonabile ai profitti del più grande gruppo petrolifero al mondo o a quella che ruota intorno ai farmaci per il cancro. Adesso nel mercato è il momento dell’Ozempic, farmaco per il diabete 2 che ha mostrato buoni risultati per perdere peso. E queste buone notizie ovviamente si pagano quando sul sito si compra una singola dose del farmaco iniettabile: ben 150 euro.

Obesità, il mercato del momento vuole il farmaco Ozempic

In alcuni paesi europei, come la Spagna, lo si può acquistare in farmacia con prescrizione medica, finanziabile per i diabetici (quattro dosi a 4,24 euro) mentre non finanziabile per pazienti con obesità e problemi di salute correlati costretti invece a pagarne ben 130 . Ozempic è un farmaco iniettabile che , in alcuni studi clinici, ha mostrato produrre una perdita di peso del 15%.

Come accade molto spesso non è nuovo, risale a circa 6 anni fa ma il popolo della rete ed Elon Musk l’hanno lanciato e le iniezioni sono diventate un qualcosa di prezioso e quasi introvabile. Un altro miracolo del farmaco sottolineato dai social è stato quando Kim Kardashian è riuscita ad indossare il vestito di Marilyn Monroe al MET Gala del 2022 grazie, a detta del popolo della rete, proprio al nuovo prodotto. L'hashtag Ozempic lancia i video su TikTok con oltre 674 milioni di visualizzazioni. Nessun farmaco aveva mostrato così tanto clamore dai tempi del Botox e del Viagra.