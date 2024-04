Probiotici, cura miracolosa o fregatura? Ecco come riconoscere quelli buoni. La classifica

Sono disponibili in tutte le forme, colori e, ovviamente, fasce di prezzo. Che cosa sono in realtà i probiotici, qual è la loro funzione e, soprattutto, quale verità si nasconde dietro le grandi promesse? Il sito "Il Consulente della Salute" spiega cosa c'è dietro questo fenomeno, a cosa bisogna prestare attenzione e quali sono i prodotti per cui vale la pena spendere dei soldi.

A cosa servono i cosiddetti probiotici?

I probiotici sono prodotti contenenti microrganismi vivi che colonizzano l'intestino e hanno lo scopo di "risanare" il microbiota intestinale. Per questo motivo, in questo contesto si usa spesso il termine "riabilitazione intestinale", una tendenza sanitaria sempre più ricorrente. Ma a cosa serve? Fattori esterni sfavorevoli, come una dieta squilibrata, stress o alcuni farmaci, possono portare a un aumento nel numero di alcuni ceppi batterici e alla soppressione di altri o addirittura a una riduzione complessiva del numero di batteri intestinali. Lo squilibrio che ne deriva è noto scientificamente come disbiosi.

È proprio qui che entrano in gioco i probiotici. L'idea di base è di fornire batteri intestinali specifici in modo mirato, riequilibrando così il microbiota intestinale e supportando in modo ottimale l'intestino per un maggiore benessere generale.

Miti e dati di fatto sui probiotici

Anche intorno al tema dei probiotici sono emersi rapidamente numerosi miti e affermazioni che rendono ancora più difficile la scelta di un prodotto adeguato.

Mito 1: un probiotico vale l’altro

Dato di fatto 1: a questa affermazione possiamo rispondere con un chiaro "falso".

I vari prodotti che abbiamo esaminato si differenziano notevolmente l'uno dall'altro. Ciò è particolarmente evidente, ad esempio, nel numero di ceppi batterici analizzati, nel dosaggio e nella confezione. Tutti questi criteri determinano la qualità di un prodotto.

Mito 2: i probiotici non funzionano perché vengono decomposti dai succhi gastrici e quindi non arrivano vivi nell'intestino.

Dato di fatto 2: falso.

Infatti, alcuni batteri, in particolare i fermenti lattici, non sono sensibili ai succhi gastrici. Anche se questo può sorprendere in un primo momento, sembra invece essere logico: dopo tutto, anche i batteri già presenti nel nostro intestino, che abbiamo ingerito, hanno percorso la stessa strada e sono arrivati vivi nel nostro intestino.

Mito 3: i probiotici non forniscono quasi nessun batterio in più rispetto alla normale alimentazione

Dato di fatto 3: anche questo è piuttosto falso.

Da un lato bisogna dire che esistono alimenti con proprietà probiotiche: lo yogurt, ad esempio, ma anche i crauti e il kimchi coreano, attualmente molto diffuso, contengono fermenti lattici. Tuttavia, di solito la varietà batterica è molto bassa. D'altra parte, va considerato che molti prodotti sono pastorizzati, il che uccide i batteri (anche quelli buoni).

Tra l'altro, anche la quantità di batteri varia notevolmente. Un buon prodotto a base di ceppi batterici contiene almeno 20 miliardi di unità formanti colonie (ufc). La stessa quantità è contenuta in circa 25 kg (!) di yogurt, che è ben superiore a quella che consumiamo quotidianamente.

Mito 4: L'influenza del microbiota intestinale è sopravvalutata e quindi i probiotici sono inutili.

Dato di fatto 4: falso.

Numerosi studi dimostrano il legame tra il microbiota intestinale e la salute. Ad esempio, un team di ricercatori di Chicago ha dimostrato che i topi con un sistema immunitario indebolito avevano una probabilità di sopravvivenza molto più alta dopo il contatto con agenti patogeni se venivano nutriti con il microbiota di topi sani (Kim, 2020). Esistono studi simili, ad esempio, anche sulle allergie (Hua, 2015) e sulla stanchezza (Fremont, 2013).

Mito 5: Un buon probiotico funziona immediatamente!

Dato di fatto 5: no.

L'idea alla base dei probiotici è quella di sostenere il microbiota intestinale a lungo termine. Considerando quanti batteri contiene il nostro intestino è improbabile che si ottengano risultati significativi da un giorno all'altro. Anche se alcune persone notano lievi cambiamenti dopo la prima settimana (soprattutto per quanto concerne la digestione), i gastroenterologi, come il dottor Gschwender di Monaco di Baviera, raccomandano di assumere i probiotici per un periodo di almeno 2 o 3 mesi.

Cosa definisce un prodotto a base di ceppi batterici?

A seguito di una ricerca approfondita, Consulente della Salute ha lavorato con esperti per identificare le 5 caratteristiche qualitative più importanti e ha poi testato 5 prodotti attualmente molto noti proprio per tali caratteristiche.

Caratteristica 1: il numero di ceppi batterici contenuti

Un buon prodotto a base di batteri cerca di avvicinarsi il più possibile alla composizione di un microbiota intestinale umano sano e bilanciato. Tuttavia, l'intestino umano non ospita solo da 3 a 10 ceppi batterici diversi, bensì molti di più. Di conseguenza, dovrebbero essere contenuti almeno 40 ceppi diversi.

Caratteristica 2: il dosaggio delle unità formanti colonie

Sebbene cifre come 2, 4 o 10 miliardi di UFC sembrino inizialmente molto impressionanti, le ricerche attuali dimostrano che un intestino sano contiene da 10 a 100 miliardi di batteri. I preparati con un dosaggio troppo basso non sono quindi sufficienti ad apportare un effettivo cambiamento. Attualmente gli esperti raccomandano prodotti con almeno 20 miliardi di CFU.

Caratteristica 3: il prezzo

Tutti sono felici quando possono risparmiare. I prodotti che devono essere assunti quotidianamente e a lungo termine possono rivelarsi veramente una spesa enorme. Se fate una piccola ricerca sui vari fornitori di probiotici, noterete che la gamma di prezzi è variegata. Si sceglie, quindi, l'offerta più economica. Pur non volendo svalutare i prodotti economici e molto economici in generale, vorremmo sottolineare che una buona ricerca, un'attenta selezione dei ceppi, un dosaggio elevato e una confezione adeguata hanno il loro prezzo. Generalmente bisogna considerare che i prodotti da buoni a molto buoni sono disponibili anche a poco meno di 1 euro al giorno.

Caratteriatica 4: sostegno alla mucosa intestinale

Affinché i batteri colonizzino l'intestino e svolgano il loro lavoro, hanno bisogno di un terreno di adeguato, ovvero una mucosa intestinale intatta. Il problema è che la mucosa intestinale è spesso danneggiata, soprattutto in caso di problemi intestinali, il che rende difficile la colonizzazione dei batteri buoni. Oltre ai batteri, i prodotti contenenti batteri dovrebbero quindi contenere anche sostanze che supportano la mucosa intestinale, come la vitamina B. Nel nostro test, i prodotti che contengono almeno uno di questi ingredienti ricevono 75 punti. Se il prodotto contiene due o più di questi ingredienti, riceve il massimo dei punti.

Caratteristica 5: La resistenza della confezione

I batteri vengono messi in una sorta di ibernazione durante la produzione mediante liofilizzazione. Quando entrano in contatto con l'umidità, si "risvegliano". Se sono disponibili fonti di cibo adeguate, come nel caso dell'intestino, i batteri prosperano. Il problema è che molte forme di confezionamento non proteggono adeguatamente i preparati dall'umidità. Ad esempio, se le capsule non sono confezionate singolarmente ma insieme in un contenitore di plastica o in un barattolo, i prodotti entrano in contatto con l'aria o l'umidità ogni volta che vengono aperti.

Il risultato è che i batteri possono risvegliarsi troppo presto, ma poi non trovano cibo nella capsula e muoiono di fame. Nel caso delle confezioni in plastica, il problema è aggravato dal fatto che il materiale non sigilla completamente l'umidità. Piccole quantità di umidità possono passare attraverso la confezione. In questi casi, non è raro che tutti i batteri contenuti nella capsula siano già morti quando questa viene ingerita. I blister in alluminio, in cui ogni capsula è inserita singolarmente in una camera di alluminio ed è quindi protetta in modo ottimale, sono considerati il gold standard del packaging.

Quale prodotto soddisfa le nostre aspettative?

In base a questi criteri, il Consulente della Salute ha analizzato cinque prodotti attualmente in uso ed è giunto alle seguenti conclusioni:

Al primo posto K53 Advance, che ottiene una media di 90/100 punti ed è il vincitore del test. Probivia di Gloryfeel si è classificato al secondo posto nel test, sia nella classifica generale che in termini di numero di ceppi. Vitamize vende una varietà di integratori alimentari diversi, tra cui il probiotico "Probiotici Flora Intestinale", e si classifica al terzo posto. Dicoflor, Il prodotto più costoso del test si posiziona al 4° posto.

Le capsule di Natural Bay, invece, si classificano all'ultimo posto.