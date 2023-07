Proprietà, benefici e controindicazioni dei semi di lino

I semi di lino sono semi prodotti dalla pianta del Linum usitatissimum. Sono semi molto piccoli e possono essere consumati interi o macinati, metodo che consente un miglior assorbimento di nutrienti in esso contenuti per il corpo, e possono essere aggiunti a cereali, yogurt, frullati, insalate o utilizzati come ingrediente in ricette per il pane, per alcuni dolci (come i muffin) o altre preparazioni culinarie.

Per preservarne la freschezza ed evitare il deterioramento degli acidi grassi essenziali sensibili all’ossidazione presenti nei semi di lino è necessario conservarli in un luogo fresco e asciutto, preferibilmente in un contenitore sigillato.

Questi piccoli semi sono ricchi di nutrienti e sono stati consumati per secoli per i loro benefici per la salute. Vediamo insieme quali sono le proprietà, i benefici e le possibili controindicazioni dovuti all’assunzione di semi di lino.

Semi di lino: valori nutrizionali

Partiamo nella nostra presentazione dai valori nutrizionali dei semi di lino, in rapporto alla quantità di 100 grammi, in grado di apportare circa 534 calorie. In questa quantità, i semi di lino contengono:

6,96 grammi di acqua;

42,16 grammi di grassi (di cui 3,663 di grassi saturi, 7,527 di grassi monoinsaturi e 28,730 di grassi polinsaturi);

28,88 grammi di carboidrati (di cui 1,55 di zuccheri e 27,3 di fibre);

18,29 grammi di proteine;

0,6 milligrammi di vitamina C;

3,080 milligrammi di niacina;

1,644 milligrammi di tiamina;

0,985 milligrammi di acido pantotenico;

0,473 milligrammi di vitamina B6;

0,31 milligrammi di vitamina E;

0,161 milligrammi di riboflavina;

813 milligrammi di potassio;

642 milligrammi di fosforo;

392 milligrammi di magnesio;

255 milligrammi di calcio;

30 milligrammi di sodio;

5,73 milligrammi di ferro;

4,34 milligrammi di zinco;

2,48 milligrammi di manganese;

1,12 milligrammi di rame;

87 microgrammi di folati;

4,3 microgrammi di vitamina K.

Sono inoltre una buona fonte di luteina/zeaxantina e di lignani. Tutti valori che consentono a questi semi di garantire proprietà molto utili per la salute del corpo umano.