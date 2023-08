Proprietà, benefici e controindicazioni della cannella

La cannella è una spezia nota per il suo sapore dolce e aromatico e per la sua leggera nota piccante. Viene ottenuta dalla corteccia interna dell’albero di Cinnamomum verum, noto anche come albero della cannella o albero di Ceylon. Questa pianta è originaria dello Sri Lanka e rappresenta ancora oggi la qualità più pregiata di cannella. Esiste poi la Cinnamomum cassia, caratterizzata da un colore rosso vivo e aroma e sapori meno delicati. Quest’ultima varietà viene prodotta in Cina, Bangladesh, India e Vietnam, e rappresenta la cannella di qualità inferiore. In entrambe le varietà, la corteccia interna dell’albero viene essiccata e arrotolata, formando così le tipiche “stecche” di cannella, comunemente usate come spezia. In alternativa può essere macinata in polvere per un utilizzo più semplice.

In diverse culture antiche la cannella è stata usata per scopi medicinali, dal momento che si credeva avesse proprietà curative. Si trovano dei riferimenti dell’utilizzo della cannella già nella Cina del 2700 a.C. e persino nella Bibbia, in particolare nel libro dell’Esodo. Inoltre, è risaputo che la cannella fosse utilizzata dagli antichi Egizi per le imbalsamazioni ed è anche citata nel mondo greco e latino.

Attualmente è molto usata in cucina, come ingrediente per aggiungere sapore a una vasta gamma di piatti, tra cui dolci come i cinnamon rolls, biscotti, torte, pane, bevande calde come il vin brulé e persino alcuni piatti salati in alcune cucine tradizionali. Ad esempio, in Nord Africa e in India si adopera la cannella per aromatizzare anche la tajine, gli spezzatini, i chutney e il riso pilaf. Vediamo insieme le proprietà, i benefici e le controindicazioni della cannella.

Cannella: valori nutrizionali

I valori nutrizionali della cannella possono variare leggermente a seconda della marca e del tipo di cannella. Approssimativamente, 100 grammi di cannella in polvere contano circa 247 calorie, con una percentuale alta di carboidrati e fibre, ma anche proteine, grassi e sodio.

La cannella è spesso consumata in piccole quantità, quindi anche i nutrienti che si assumono sono comunque generalmente non molto elevati.

Cannella: proprietà e benefici

La cannella è una spezia versatile che potrebbe offrire diversi benefici per la salute. Questi possono variare a seconda della quantità e della frequenza di consumo, oltre che dalla qualità di cannella selezionata. Entrando nel dettaglio, ecco un elenco di alcune delle principali proprietà e benefici associati alla cannella:

è antiossidante, in quanto ricca di composti polifenolici, come i flavonoidi e gli antociani, che aiutano a neutralizzare i radicali liberi nel corpo, riducendo il danno ossidativo e proteggendo le cellule dai danni;

è antinfiammatoria poiché, secondo diversi studi ancora in corso, alcuni composti presenti al suo interno potrebbero avere effetti antinfiammatori e fornire potenziali benefici alle persone con malattie infiammatorie;

è un possibile aiuto nella regolazione del livello di zucchero nel sangue, in quanto associata a un miglioramento della sensibilità all’insulina, utile per le persone con diabete di tipo 2 o per chi è a rischio di sviluppare questa condizione;

è un supporto al controllo del colesterolo, dal momento che secondo alcuni studi la cannella potrebbe contribuire a ridurre i livelli di colesterolo “cattivo”nel sangue;

ha proprietà antimicrobiche e antifungine, e può quindi aiutare a combattere batteri e funghi nocivi nel corpo;

è un sostegno digestivo, in quanto utilizzata tradizionalmente per favorire la digestione e ridurre il gonfiore;

è un potenziale sollievo dai sintomi del raffreddore, grazie alle proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie;

ha un’azione antiparassitaria e può aiutare a combattere alcuni tipi di parassiti intestinali e vermi.

I benefici della cannella, derivanti dall’assunzione diretta o indiretta, possono comunque variare da persona a persona e dipendono dalla quantità assunta e dalla frequenza.