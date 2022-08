Psicologo e psicoterapeuta: quali sono le differenze?

Qual è la differenza tra psicologo e psicoterapeuta: tutte le caratteristiche di queste professioni

Cosa differenzia uno psicologo da uno psicoterapeuta? Quando si discute di professioni mediche o di professionisti che abbiano a che fare con la cura della mente, spesso andiamo in confusione. C'è chi pensa che questi lavori coincidano, o vengano comunque svolti dalle stesse figure professionali. Ma in realtà, pur avendo alcuni punti in comune, sono molto diversi tra loro. In questo articolo cerchiamo di comprendere quali siano le principali differenze tra questi professionisti della nostra salute mentale.

Psicologo, psicoterapeuta: facciamo chiarezza

Uno psicologo è un professionista sanitario che studia il comportamento e i processi mentali, svolge attività di prevenzione, diagnosi, riabilitazione, sostegno e consulenza e può rivolgersi anche a gruppi o coppie.

Uno psicoterapeuta è un professionista sanitario che può essere sia un medico che uno psicologo. La sua funzione è quella di applicare i modelli della psicologia per risolvere sintomi e cause conseguenti a vari disturbi mentali. In altre parole aiuta le persone a gestire i loro problemi attraverso il dialogo e la comunicazione. Quindi se hai dei problemi e hai bisogno di aiuto, andrai da uno psicoterapeuta, ma se vuoi indagare la tua personalità e la tua psiche dovrai rivolgerti a uno psicologo.

Gli obiettivi principali di queste due figure professionali sono diversi. Il primo si focalizza sullo studio della personalità, dei comportamenti e delle emozioni, mentre il secondo sulla risoluzione dei problemi psicologici.

Anche nei metodi questi due professionisti differiscono. Gli psicologi usano prevalentemente l'intervista e la misurazione, mentre gli psicoterapeuti usano soprattutto la terapia verbale e il colloquio.

Spesso però ci si confonde anche con altre due figure professionali diverse: lo psicoanalista, ovvero uno psicoterapeuta che si ispira alla psicanalisi di Freud e dei successori, e lo psichiatra, che è invece un medico che si occupa dello studio sperimentale, della prevenzione, della cura e della riabilitazione dei disturbi di tipo mentale.

Ci sono sicuramente alcune differenze tra queste due professioni, ma è importante ricordare che in alcuni casi può esserci anche sovrapposizione. Molti psichiatri sono anche psicoanalisti, e molti psicoanalisti prescrivono anche farmaci quando necessario.

Perché andare in terapia da uno psicologo o uno psicoterapeuta

Ci possono essere molte ragioni per andare in terapia. Forse stai vivendo una situazione che ti sta sopraffacendo e non sai come gestirla. La terapia può anche essere un ottimo modo per aumentare l'autostima e lavorare su questioni di carattere personale. Andare in terapia viene spesso visto come una risorsa di ultima istanza, qualcosa che viene fatto quando tutti gli altri metodi provati per risolvere un problema hanno fallito. In realtà, può essere uno strumento incredibilmente utile, in grado di aiutare le persone a migliorare la propria vita in vari modi.

Se stai valutando questa possibilità, è importante trovare un terapeuta che sia adatto a te. Puoi chiedere consiglio ai tuoi amici o cercare professionisti con le giuste qualifiche e la giusta esperienza. L'importante è che possa guadagnarsi la tua fiducia.

Come scegliere il proprio terapista

A seconda del problema che devi affrontare, potrai quindi rivolgerti a un terapista specifico o a uno psichiatra. Per farti indirizzare, chiedi parere al tuo medico di fiducia. Solo in un secondo momento, tieni presente questi fattori per la tua scelta: il tuo terapeuta dovrà avere esperienza nel trattare il problema che stai affrontando; dovrà avere ovviamente una buona reputazione, oltre ai necessari training e credenziali; dovrà farti sentire a tuo agio e costruire un buon rapporto con te; dovrà essere disponibile quando ne hai bisogno. Non accontentarti quindi del primo terapista trovato sul web. Chiedi consiglio e consultane più di uno per scegliere quello giusto.