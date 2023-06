Scoperto l'embrione sintetico, addio ovuli e sperma. L'uomo sarà artificiale

L'embrione sintetico è realtà. L'uomo sta per diventare artificiale

Dalla fantascienza alla realtà. Lo scrittore Philip Dick nei suoi celebri romanzi ipotizzava un'entità chiamata Fonte, un cubo contenente "zigoti, bloccati e congelati, centinaia di miliardi. Tutto il nostro seme e la nostra razza. Una frazione minuscola di ciò che è racchiuso lì, le generazioni future". Ebbene, - si legge su La Verità - queste ipotesi immaginarie, adesso sono diventate la realtà. La biologa Magdalena Zernicka-Goetz dell'Università di Cambridge e del California Institute of technology, ha annunciato di aver creato "una struttura embrionale umana sintetica", più precisamente ha fatto sapere che lei e i suoi colleghi ricercatori possono "creare modelli simili a embrioni umani riprogrammando le cellule staminali embrionali".

Altro che intelligenza artificiale e carne sintetica. Qui si parla addirittura di embrioni prodotti in laboratorio, utilizzando - prosegue La Verità - cellule staminali. Si parla di provare a fabbricare un simil uomo in provetta, come nei film di fantascienza. Senza concepimento, escludendo l'incontro dello spermatozoo con la cellula uovo, sostituendosi al Divino creatore. "Il nostro - spiega la ricercatrice Zernicka-Goetz - è il primo modello di embrione uomo a tre linee che specifica le cellule amniotiche e germinali, le cellule precursori dell'uovo e dello sperma".