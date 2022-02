Si possono prevenire i tumori? Dallo stile di vita all’alimentazione

E' possibile prevenire i tumori? Un'analisi sullo stile di vita e sulle abitudini alimentari

In molti sono scettici su un possibile legame tra alimentazione e tumori, eppure scegliere gli alimenti giusti può realmente giocare un ruolo importantissimo nella lotta contro queste malattie croniche. Ormai circolano tantissime informazioni a riguardo, sia in merito ai cibi esaltati per il loro potere antitumorale, sia a quelli indicati come altamente pericolosi.

Ciò che è certo, è che la maggior parte delle malattie oncologiche può essere prevenuta in parte grazie ad un’alimentazione equilibrata, considerato che vi sono tantissimi alimenti ricchi di nutrienti con un alto ruolo protettivo, e ad un corretto stile di vita, che preveda una regolare attività fisica e la cessazione delle cattive abitudini.

È abbastanza noto, infatti, come un’alimentazione inadeguata rappresenti uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di numerose patologie. Non soltanto l’obesità, che può svilupparsi in malattia metabolica da eccesso, ma anche l’insorgenza di possibili malattie croniche. Come fare dunque per prevenire i tumori? Esistono un’alimentazione ed uno stile di vita corretti da seguire?

Il primo passo per prevenire i tumori è una corretta alimentazione

Tra i cibi contro i tumori si annoverano gli alimenti vegetali che proteggono il nostro apparato digerente e riproduttivo, ma non solo. Si sente spesso parlare dei cosiddetti supercibi, alimenti che portano grandi benefici a chi li consuma abitualmente: aglio, barbabietola, avena, cipolla, curcuma, ma anche frutti rossi, limone, frutta secca. Si stima, infatti, che ciascuno di questo alimento possieda importanti proprietà salutari per l’organismo.

È importantissimo quindi prediligere l’assunzione di cibi ricchi di vitamine e fibre: per questo bisogna consumare almeno cinque volte al giorno frutta e verdura, accompagnate da cereali, pane, pasta o riso. Nella frutta e nella verdura, infatti, oltre ad essere presenti tante fibre, vi sono anche moltissime vitamine ed altri componenti dal potere antiossidante.

Unitamente alla loro assunzione, si possono prediligere anche alimenti di provenienza vegetale, come possono essere i cereali non raffinati e i legumi. Si può inoltre optare per il consumo di pesce per tre volte alla settimana, una o due volte i formaggi, una volta a settimana le uova e lo stesso per la carne rossa.

Sempre in merito all’alimentazione, sono tanti i cibi da evitare, o quanto meno da limitare, a partire dagli alimenti molto calorici e dalle bevande particolarmente zuccherate. Oltre a queste, bisognerebbe anche ridurre il consumo di sale e carni rosse o conservate, dal momento che un’eccessiva assunzione di grassi, soprattutto di origine animale, può causare una maggiore insorgenza di tumori. Bisogna inoltre evitare a tutti i costi i cibi fritti, preparati ad alte temperature o a fuoco vivo.

Uno stile di vita sano e attivo aiuta nella prevenzione

Contrariamente a quanto si crede, quindi, un’alimentazione variegata contiene tutti quei nutrienti necessari a preservare le difese immunitarie, e in questo modo, può indirettamente contribuire a prevenire alcune forme tumorali. In aggiunta a questa, però, è necessario seguire uno stile di vita sano, che preveda una regolare ed adeguata attività fisica, con un peso corporeo nella norma ma che soprattutto escluda l’abitudine al fumo e limiti l’assunzione di alcol. Un altro importante comportamento da adottare è di evitare un’eccessiva esposizione al sole, e prediligere l’utilizzo della crema solare una volta fuori casa.

Dunque l’alimentazione da sola non può rappresentare la cura dei tumori, ma le cure diventano più efficaci se i soggetti che ne sono affetti si alimentano correttamente, fanno attività fisica e nel complesso conducono uno stile di vita salutare.