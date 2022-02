Smartworking e sport? Si può fare. Da Milano il "modello Aspria"

Lavoro agile e sport

Più che 'smartworking', chiamatelo lavoro agile. La richiesta di spazi dove poter svolgere il proprio lavoro da remoto e contemporaneamente godere di un ambiente che sia sano e possibilmente stimolante è in continua crescere. A Milano spazi concepiti per coniugare 'impegno e benessere' sono in costante crescita. Ma c'è un luogo dove convive anche la possibilità di fare sport. E' il caso dell'Aspria Harbour Club, un'oasi immersa nel verde dove la mente può evadere e il corpo ritrovare la giusta energia. Il Country Club, sempre attento alle esigenze dei suoi ospiti, offre l’opportunità di mantenere un solido equilibrio tra vita privata e lavoro, concedersi momenti in grado di alleviare la tensione e sconfiggere lo stress quotidiano.

Il work life balance, si conferma uno dei fattori maggiormente ricercati dai lavoratori italiani. Il concetto è divenuto di strettissima attualità soprattutto nell'ultimo periodo, in cui lo sviluppo tecnologico ha reso sempre più labile e sfocato il confine tra vita privata e sfera professionale. Inoltre, dedicare tempo ai propri interessi staccando dal lavoro, ha effetti benefici non solo sulla psiche ma anche sulla produttività e sulla qualità del lavoro stesso.

Il prestigioso Club offre workstation, sale dedicate al co-working, sale riunioni private, cabine insonorizzate per conference call, oltre ad “Aspria Works” un ampio programma di eventi, conferenze e workshop per creare connessioni e ispirare le imprese moderne. Gli ospiti hanno inoltre la possibilità di lavorare in qualsiasi punto del club, perfino a bordo vasca in piscina, grazie al wi-fi ad alta velocità presente in tutta la struttura; il tutto prendendosi cura del proprio benessere, immersi in un luogo esclusivo e stimolante. Aspria Harbour Club, luogo dove business e wellness si incontrano dando vita ad un binomio vincente, si conferma quindi location trendsetter per gli smartworkers e luogo ideale per migliorare le proprie prestazioni lavorative grazie ad un programma in grado di agire sulla propria motivazione.

Lo smartworking necessita attività fitness e wellness in grado di migliorare l’umore, la concentrazione e la produttività, Aspria propone:

KICKBOXING: UNA VALVOLA DI SFOGO

Dopo una giornata di lavoro questo sport è ideale per sfogarsi. Non si danno solo pugni ma si fa un vero e proprio allenamento funzionale in cui si è stimolati ad arrivare fino in fondo. Questo coinvolgente e divertente sport permette inoltre di allenare tutti i muscoli, migliorare l’autostima e la fiducia in sé stessi.

MINDFULNESS: L’IMPORTANZA DEL QUI E ORA

Un approccio che insegna a vivere pienamente le situazioni presenti, mettendo da parte le preoccupazioni del passato e del futuro, a coltivare la fiducia in sé stessi, a relazionarsi in modo nuovo con i momenti difficili. Questa tecnica di rilassamento per la mente è ideale per disconnettersi completamente dal lavoro, riducendo lo stress e l’ansia.

PADEL: L’UNIONE FA LA FORZA

Una disciplina capace di abbracciare tutti i target di appassionati, sia per età, che come livello tecnico. È adatto a coloro che vogliono migliorare i propri riflessi, acquistare elasticità e reattività, tonificare i muscoli del corpo e bruciare un gran numero di calorie. Il padel è uno sport sociale e praticato in compagnia di amici permette di vivere momenti divertenti, ridurre la stanchezza e migliorare la qualità del riposo.

PILATES: PER CORREGGERE LA POSTURA

Disciplina che non solo si rivolge agli sportivi, ma è anche un ottimo alleato di chi spende molte ore davanti al pc. Il pilates, infatti, aiuta a correggere le cattive abitudini di postura, migliora l’elasticità muscolare, articolare e allevia le tensioni accumulate dopo un’intera giornata passata davanti allo schermo.