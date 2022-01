Sushi, scatta il richiamo per un lotto contaminato da sostanza pericolosa

Sushi, ritirati alcuni lotti di alghe nori del marchio Yutaka Sushi Nori per elevata presenza di odio potenzialmente nocivo per la salute

Se siete amanti del sushi dovreste fare attenzione in questi giorni in quale ristorante vi recate. Il Ministero della Salute ha infatti segnalato il richiamo di alcuni lotti alghe nori utilizzate ampiamente in questa pietanza per la presenza di un ingrediente potenzialmente pericoloso per la salute. Da quanto si legge si ilfattoalimentare.it, i lotti incriminati per "elevato contenuto di iodio". Le alghe del marchio Yutaka Sushi Nori sono vendute in confezioni da 11 grammi e presentano i numeri 04/11/22, 06/11/22 e 10/11/22, che corrispondono ai termini minimi di conservazione.

Le alghe nori interessate dal richiamo sono state prodotte da Tazaki Foods Ltd nello stabilimento di 12 Innova Way a Enfield, nel Regno Unito, e commercializzate da Mpreis Warenvertriebs GmbH. Il Ministero della Salute a scopo precauzionale consiglia di non consumare i prodotti con i numeri di lotto segnalati e di restituirli al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto per ottenere il rimborso.

Leggi anche:

Dieta per i polmoni: cosa mangiare per averli puliti e sani

Diabete, quale pasta mangiare? Ecco la migliore fra tutte

Proteggere il fegato dall'alcol e grassi? Ecco la vitamina rigenerante