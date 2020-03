Tocilizumab, ok alla sperimentazione. Ascierto ad Affari: "Estubati 2 su 5"

Tocilizumab, Ascierto ad Affaritaliani.it: "Due dei cinque pazienti intubati sono stati estubati poche ora fa"

"Due dei cinque pazienti intubati sono stati estubati poche ora fa - afferma Paolo Ascierto, direttore del Pascale, ad Affaritaliani.it - Sono in ventilazione assistita e nelle prossime 24-48 ore si deciderà di mandarli in sub-intensiva". Un'anticipazione del bollettino generale che sarà diramato questo pomeriggio. Ottimismo cauto quindi da parte del direttore dell'Unità di oncologia melanoma dell'Istituto tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, nel giorno in cui parte la sperimentazione su 330 pazienti.

Tocilizumab, ottenuta la sperimentazione in tempi record

"In tempi record – dice Francesco Perrone, direttore dell’Unità Sperimentazioni Cliniche del Pascale – si è fatto un lavoro di altissima qualità metodologica. La Commissione Tecnico Scientifica di Aifa, compulsata dal direttore generale Nicola Magrini ancor prima che il decreto del Ministro le affidasse poteri specifici in materia di Covid 19, ha lavorato sodo sul protocollo; ha proposto che il gruppo di ricercatori napoletani collaborasse con il gruppo emiliano, guidato da Carlo Salvarani, con il quale ho stabilito un immediato eccellente rapporto personale. E poi il Comitato Etico dello Spallanzani che poche ore dopo essere stato indicato come quello che decide per tutta Italia era al lavoro e nella notte di ieri, dopo un intenso scambio di commenti e due importanti miglioramenti del protocollo stesso lo ha approvato. I componenti del comitato indipendente di revisione, metodologi e clinici esperti, tra cui alcuni di quelli che in Lombardia stanno affrontando l’immane emergenza di questi giorni".

Un lavoro di equipe: i ricercatori del Pascale lavorano 14 ore al giorno compreso il sabato e la domenica. "Un gruppo di persone eccezionali – continua Perrone - per competenze e per spessore umano. Faccio un nome per tutti, Marilina Piccirillo, oncologa, formalmente la mia vice, senza la quale non avrei avuto il coraggio di affrontare questa sfida e le prossime che si presenteranno. Ma anche altri 6 collaboratori, alcuni dei quali erano precari fino a tre mesi fa. Persone che hanno anteposto il senso di appartenenza e la volontà di contribuire per quello che sanno e sappiamo fare ad affrontare questa terribile crisi". Ci va cauto il direttore scientifico del Pascale, Gerardo Botti: “Quello che ora è importante è che il farmaco funzioni e che l’intuizione dell’equipe dei nostri ricercatori risulti valida anche alla prova di una sperimentazione prospettica importante per la condivisione con la comunità scientifica e per fare un passo avanti contro questa maledetta pandemia". Il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi ritiene la sinergia "la chiave. Collaboriamo tutti, ciascuno nel suo ruolo e ciascuno consapevole che è un anello di una catena che, siamo fiduciosi, ci porterà lontano. Mai come in questo momento ha valore quello che sosteniamo da sempre, 1+1=3".