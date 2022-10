Tumore al colon: scoperto il gene che lo favorisce. L'infiammazione nella zona circostante lo rende più resistente

I ricercatori del Tisch Cancer Institute presso la Icahn School of Medicine del Mount Sinai, a New York, hanno scoperto che il gene PDZK1IP1 può essere associato alla crescita e sviluppo del tumore al colon. Il team guidato da Royce Zhou che l'infiammazione nell'ambiente circostante può contribuire alla crescita della neoplasia. "Negli Stati Uniti – afferma lo scienziato – il tumore al colon è il terzo cancro più diffuso e il secondo più mortale. L’avanzamento nella chirurgia e le immunoterapie hanno rivoluzionato il trattamento di questa neoplasia, ma sono efficaci solo in una parte della popolazione. Il nostro lavoro evidenzia un potenziale bersaglio per nuove strategie terapiche".

Lo studio ha esaminato campioni di tessuto tumorale e sano circostante alla neoplasia recuperati da inteventichirurgici eseguiti su 15 pazienti affetti da tumore al colon.

Tumore al colon: scoperto il gene che lo guida

"Per la maggior parte dei pazienti oncologici con cancro al colon – ha aggiunto Ramon Parsons, autore senior e direttore del Tisch Cancer Istitute – l’infiammazione che si verifica nell’intestino contribuisce alla crescita del tumore. Questo evidenzia l’importanza di individuare delle strategie adeguate per ridurre il rischio di infiammazione. Comprendere in che modo l’alimentazione può influenzare questi meccanismi potrebbe aiutare moltissimi pazienti. Nella nostra indagine, abbiamo scoperto che il targeting del gene PDZK1IP1 può inibire il tumore".

"La possibilità di analizzare cellule vive – commenta Zhou – ci ha permesso di osservare il microambiente tumorale e i fattori genetici e biologici del cancro del colon, valutando lo stato epigenetico del tumore. Speriamo che questi risultati possano contribuire ad aiutare moltissimi pazienti".